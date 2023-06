Los cinco hábitos que debes eliminar de tu rutina para alargar tu vida: no solo es el ejercicio y la comida

Seguramente, a lo largo de tu vida, has escuchado mucho eso de que si quieres tener una vida larga y próspera, lo que tienes que hacer es tener una dieta saludable y también hacer ejercicio físico que te ayude a mantenerte. Sí, la dieta y el ejercicio son dos pilares básicos para tener buena salud, a cualquier edad, pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta.

Y es que por aquí te vamos a traer cinco hábitos que todos ponemos en práctica y que perjudican nuestra salud, por lo que lo mejor es ir dejándolos atrás si queremos tener una larga vida. Especialmente, por cierto, a partir de cumplir 40 años. Vamos a ello, porque algunos los haces día tras día y conviene y dejándolos atrás.

Lo primero que tienes que hacer es no acostarte tarde, porque a medida que vamos envejeciendo, vamos necesitando dormir más horas y cuanto antes nos acostemos, mejor. Lo fundamental es marcarnos unos horarios que intentemos cumplir todos los días, que suponga estar ágil durante el día.

Otro de los hábitos que tienes que eliminar es el de no forzar demasiado el cuerpo, porque conforme vamos creciendo no tenemos la misma resistencia física. Si ves que hay algún ejercicio que te cuesta y no puedes realizar, no lo fuerces, pide que te rehagan una tabla de ejercicios adecuada a lo que ahora puedes hacer y evita levantar muchísimo peso.

El tercer y cuarto hábito sí tienen que ver con la alimentación y, básicamente, consiste en eliminar los alimentos procesados y optar por snack naturales, como las nueces. El cuarto hábito es el de eliminar las calorías vacías, o, lo que es lo mismo, optar por tomar alimentos ricos en antioxidantes, porque nuestro cuerpo con la edad no retiene igual las calorías.

Y el quinto hábito que tienes que abandonar es el de estar en casa en modo ermitaño. Y es que las relaciones sociales son buenas para no tener depresión ni ansiedad, que afectan a nuestra salud mental y también a nuestro físico.

El hábito que incluir en tu rutina para vivir más años

Puede que parezca mentira, pero el cuerpo humano está diseñado para llegar a los 100 años, como poco, algo de lo que está lejos la esperanza de vida a día de hoy. Sin embargo, hay unos pocos afortunados que consigue llegar a esa cifra y superarla, como María Branyas Morera, española nacida en Estados Unidos y que ha cumplido ya los 116 años. Queremos saber cómo lo ha conseguido y para eso, en Herrera en COPE hablamos con Vicente Mera, un especialista de renombre mundial en antienvejecimiento, que nos revelaba el secreto para llegar a esa edad y que puedes escuchar aquí.

"Tus decisiones repercuten mucho en la longevidad" nos contaba el doctor, y nos afirmaba que no tiene nada que ver con la genética, aunque, siendo sinceros, eso siempre pueda ayudar.

Con 80 años y trabajando

Hay muchos españoles que han entendido perfectamente eso de las cuatro edades y disocian estupendamente la edad biológica de la edad subjetiva, por lo que aunque tengan una edad avanzada, siguen llevando el mismo tren de vida y hábitos que hace veinte años. pero si alguien lo lleva mejor que nadie, ese es Pepe Domingo Castaño, que, a sus 80 años, sigue estando al frente de Tiempo de Juego y consigue emocionarnos como nadie.

Si no nos crees, echa un vistazo a este vídeo, en el que el comunicador, y la Leyenda, se emocionaba (y a nosotros con él) con un precioso discurso agradeciendo todos sus años de vida en su cumpleaños y delante de todos sus compañeros.