El sencillo truco para saber si el pescado que estás comprando es fresco y de calidad: evitarás enfermedades

Seguro que alguna vez te ha pasado que, por esperar mucho a un alimento, te ha sentado mal. O lo has descongelado mal, o no tenía una gran calidad de la que no te habías dado cuenta. Y claro, las consecuencias las has terminado sufriendo tú y no has salido del baño en un buen rato.

Y esto suele pasar, sobre todo, con carne en mal estado o con pescado. Por eso, queremos traerte el truco definitivo para identificar cuando un pescado es fresco o no y si es de calidad, para evitar enfermedades que vayan más allá de una simple gastroenteritis y que puede causarte un problema de salud serio.





Es un truco que ha dado la OCU y que te servirá mucho: basta con observar. Y es que te tienes que fijar en una sola cosa: si es brillante o no. Si lo comparas con otro pescado, y ves que el que has escogido es más brillante, has elegido correctamente. Y es que, cuanto más brillante, más fresco es y de mejor calidad.

Hay otros trucos, como fijarse bien en el color de la agalla del pescado. Si es de un color marrón, será mejor que no lo compres, pero si tira más hacia el rojizo, elegirás bien.

También puedes fijarte en los ojos del pescado que, si son brillantes y vivos, será una buena elección.También fíjate en el estado del pescado, es decir, en su tesitura. Si está terso, será más fresco, pero si lo notas blando, será mejor que no lo elijas.

Por último, has de fijarte en las tripas del pescado, por más escatológico que resulte. "El recubrimiento de la tripa ha de estar completo y brillante. La de la merluza, por ejemplo, ha de ser negra y brillante" sentencian desde la OCU.

Los tres alimentos que no deberías consumir nunca un día después de que caduquen

Normalmente, como lo consumes antes, no suele pasar nada y es lo que se conoce como un "win-win". Tú pagas menos, y te llevas un buen alimento. Muchas veces, también pasa, que hay ciertos alimentos que los consumes un par de días después de que haya pasado esa fecha, y tampoco te pasa nada y están ricos esos alimentos.

Es una práctica que casi todos solemos hacer y que no supone ningún riesgo, sin embargo, hay veces que no deberías pasar de ninguna manera esa fecha. Así al menos lo dice la OCU, que se refiere a tres alimentos en concreto que no deberías consumir una vez pasada la fecha de caducidad.

Se trata nada más y nada menos que de la carne y del pescado, que nunca deberíamos consumir una vez que haya pasado la fecha de vencimiento. Según sus recomendaciones, "pasada la fecha de caducidad, hay que abstenerse de comer carnes, pollo, pescado o queso fresco".





Incluso va más allá: "el riesgo puede presentarse incluso antes de esa fecha si los alimentos no se han conservado a temperaturas adecuadas. Existe la posibilidad de que sean portadores de microbios y algunos de ellos, al proliferar, desencadenen intoxicaciones y enfermedades".

Los diez alimentos que sí puedes comer aunque hayan caducado

Esos tres alimentos que nunca deberíamos consumir una vez que hayan caducado los tenemos claros, pero, hay otros, que deberíamos tener en cuenta porque podemos consumirlos aunque haya pasado la fecha.