Señala con nombres y apellidos a su vecina por lo que hace en su garaje todos los días: "Por la cara"

Sin lugar a dudas, vivir en un edificio con varios vecinos puede ser una experiencia diferente, porque, claramente, se forjan relaciones entre ellos. A veces, de una forma buenísima, consiguiendo grandes amistades y, otras tantas, para mal, sugiriendo rencillasentre los convivientes puerta con puerta.

Ya te hemos contado muchas veces que las comunidades de vecinos reales son peores que las tramas de series como Aquí no hay quien viva, y los problemas entre ellos se agravan tanto que acaban en redes sociales. Y si no, que se lo digan a este vecino, que se ha visto "obligado" a poner una nota en su rellano señalando con nombres y apellidos a otra de sus vecinas.

Y todo, por lo que ella hace en su garaje. Todo esto lo ha recogido la cuenta de X (antiguo Twitter) @LiosDeVecinos:

Okupa de garaje… pic.twitter.com/ioIlspwDoW — Líos de Vecinos ?? (@LiosdeVecinos) January 30, 2024





"Vecinos, os informo de que la señora continúa aparcando diariamente y con normalidad en una plaza que no es suya, sin ningún permiso de la comunidad. Lo que pretende esta señora es adueñarse de la plaza de garaje por la cara, siendo de la comunidad y de la que nos hacemos cargo todos" informaba.

"No vamos a dejar que se apropie de esa plaza. Son unos verdaderos sinvergüenzas y no tienen ningún tipo de respeto a sus vecinos" concluía la nota. No sabemos si, finalmente, habrá sacado el coche de esa plaza, pero, con esa nota acusatoria, debería replanteárselo.

Deja una nota a su vecino, se encuentran en Twitter y su conversación se hace viral

En este caso, la nota que ha dejado una joven a su vecino de Zaragoza ha sido el comienzo de una conversación un tanto curiosa que ha despertado el interés en Twitter. Hugo, como se llama el chico, ha publicado en su perfil una foto de la nota que le ha dejado su vecina, junto a la frase "que mona mi vecina".

"Me gustan mucho las canciones que pones, pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (na más). PD: He visto que te gusta el rap y Kase-O, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap. Lágrimas de Sangre y Natos y Waor", se puede leer en la misma.





Lo que no se espera Hugo es que el tuit se hiciera viral y que apenas cuatro horas después, su vecina, Rachel, diera con él. "Hola soy tu vecina", ha escrito ella como respuesta. El joven se ha quedado realmente sorprendido y ha vuelto a contestar del mismo modo que lo había hecho ella, generando una conversación pública que ha conquistado Twitter.

"Ay que me da algo, oye perdón, que no me doy cuenta y subo el volumen que flipas y es normal que te moleste ya no lo subire así, te lo juro. Espero que mis sesiones de dj de la casa te hayan gustado y lo mejor los hits de Lola Flores a todo volumen", ha escrito Hugo, dejando claras sus disculpas a la par que su sorpresa.

Deja una nota a su vecino junto a una caja y el mensaje que envía se hace viral

Un vecino ha recibido una nota por parte de otro vecino (valga la redundancia) de portal en la que podía leerse: "Estimado vecino del 5B. He estado estudiando recientemente su comportamiento y puedo afirmar rotundamente que pasea a su canino de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 8 de la tarde".

Además, añadía que percibe por los horarios que "su trabajo tiene turno de tardes, (todavía no sé en qué trabaja pero no me costará tiempo averiguarlo) por si algún día se le olvida algo y tengo que hacerlo entregar a su oficina".

Lo que ha llamado mucho la atención en redes sociales es el modo en el que concluye su carta escrita a ordenador. "El pasado lunes (ayer) usted olvidó un objeto en las zonas comunes de nuestra querida urbanización. Tenía pensado llevarlo a objetos perdidos, pero sé que es suyo, quizás esté deteriorado porque lo pisé sin querer con mi zapato, pero aquí lo tiene. Un cordial saludo, su vigilante".





Un tuitero ha adjuntado una fotografía en la que pueden leerse las palabras de este vecino y ha sido todo un éxito a través de esta red social. Acumula ya más de 1.100 retweets y más de 17.000 'likes' en Twitter. Junto a esta nota había una caja en la que podía leerse "paquete muy frágil" y dentro estaba lo desagradable. Un puñado de excrementos de perro.

Numerosos usuarios han aprovechado la ocasión para contar anécdotas personales. "Yo estoy segura de que mis vecinos un día se van a encontrar sus zapatos colgados en un cable y la bolsa de la basura rajada lista para que se caiga todo" o "Efectivamente, es increíble", son algunos de los mensajes que acompañan a este tuit que, como mencionábamos, ha circulado rápidamente a través de redes sociales.