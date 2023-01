Una joven de Zaragoza deja una nota a su vecino, se encuentran en Twitter y su conversación se hace viral

Es imposible imaginarnos la vida sin internet en pleno siglo XIX. Para muchos supondría quedarse desconectado de sus amigos, al menos de manera instantánea. Para otros, como los influencer, sería terminar con su trabajo. Las redes sociales forman parte de nuestro día a día y lo extraño es encontrar a alguien en nuestro entorno que no tenga cuenta en ninguna de ellas, salvando a las personas de mayor edad, aunque ni siquiera estas quedan fuera del mundo de internet, en muchos casos.

En concreto, Twitter yTikTok son dos plataformas que triunfan por su viralidad. Se trata de dos redes sociales muy diferentes, ya que, mientras la primera está diseñada para escribir frases cortas en las que destacan noticias u opiniones, en la segunda la estrella es el vídeo, con trends de baile, recetas de cocina o recomendaciones de lugares para visitar, entre otros.

En este caso, la nota que ha dejado una joven a su vecino de Zaragoza ha sido el comienzo de una conversación un tanto curiosa que ha despertado el interés en Twitter. Hugo, como se llama el chico, ha publicado en su perfil una foto de la nota que le ha dejado su vecina, junto a la frase "que mona mi vecina".

Se hace viral al compartir la nota que le ha dejado su vecina

"Me gustan mucho las canciones que pones, pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (na más). PD: He visto que te gusta el rap y Kase-O, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap. Lágrimas de Sangre y Natos y Waor", se puede leer en la misma.

Lo que no se espera Hugo es que el tuit se hiciera viral y que apenas cuatro horas después, su vecina, Rachel, diera con él. "Hola soy tu vecina", ha escrito ella como respuesta. El joven se ha quedado realmente sorprendido y ha vuelto a contestar del mismo modo que lo había hecho ella, generando una conversación pública que ha conquistado Twitter.





"Ay que me da algo, oye perdón, que no me doy cuenta y subo el volumen que flipas y es normal que te moleste ya no lo subire así, te lo juro. Espero que mis sesiones de dj de la casa te hayan gustado y lo mejor los hits de Lola Flores a todo volumen", ha escrito Hugo, dejando claras sus disculpas a la par que su sorpresa.

"Qué alegría. Mañana baja y nos echamos unas cañas", ha sido la contestación de Raquel. No sabemos si los jóvenes se habrán conocido ya en persona, pero sí podemos confirmar que los usuarios de Twitter están ilusionados con la conversación. "La persona que escribió esto debe saber algo de psicología. O entender mucho de empatía. Primero un elogio y después la crítica. Y remata con una recomendación. Es una leyenda tu vecina", ha escrito Julio como respuesta, siendo una de las respuestas más llamativas.