Se saca el carné de conducir en Coruña a la primera y lo que pasa cuando lo coge deja a cuadros a sus suegros

Si eres de la inmensa mayoría que se ha sacado el carné de conducir, sabrás que cuando lo aprobaste (independientemente de los intentos que hicieses) fue uno de los días más felices de tu vida. Porque sí, cuesta su esfuerzo hacerlo y, normalmente, el día del examen es uno de los que más nervioso te pondrás en tu vida.

Además, si lo piensas, nunca sabes cuánto va a durar el examen, si habrá tráfico ese día, si te acordarás de todo lo aprendido, o si te pondrá un recorrido difícil. Sí, es complicado gestionar todo eso, por lo que, una vez pasas el examen, tienes unas ganas increíbles de celebrarlo por todo lo alto.





No es para menos, porque en la vida de toda persona una vez que es mayor de edad, es un enorme hito. Por eso mismo, hay quien, especialmente en las nuevas generaciones, decide documentar todo el proceso.

Es el caso de Sara, una joven de A Coruña que en su cuenta de TikTok ha contado todo sobre su carné de conducir. Finalmente, se sacó el carnet a la primera, pero le llegó algo que no esperaba.

Lo que pasa cuando coge el coche por primera vez

En diferentes vídeos en TikTok, Sara, esta joven gallega, enseñaba cómo lo había pasado desde que decidió apuntarse a la autoescuela hasta que se lo sacó. Por eso, uno de sus vídeos "más felices" como ella describe, es cuando se sacó el carné a la primera.

Hemos de darle la enhorabuena, porque, sin lugar a dudas, no es algo muy sencillo sacarte el carné a la primera. Sin embargo, como todo conductor novel, una vez que se lo sacó y cogió el coche por primera vez, no fue tan sencillo como en las clases de la autoescuela.

Ella contaba que, como premio a sacárselo a la primera, su novio le dejó su coche para aparcárselo. Era cuando iban a comer a casa de sus suegros, es decir, los padres del novio.

Lo que no esperaba era que chocase su coche y se llevase gran parte del coche. En principio, parece que tiene fácil solución, lo que no tendrá es el miedo que seguramente esta chica haya cogido tras su primera experiencia en el mundo real.

El mensaje de Carlos Herrera a una joven gallega que ha vuelto a suspender el examen

Esta joven gallega se grababa un vídeo para contar a sus amigas que había vuelto a suspender y eran estas las que lo compartían en una cuenta de TikTok. A día de hoy, el vídeo tiene más de cuatro millones de reproducciones y supera los 10.000 comentarios.

Un vídeo tan viral que ha llegado a 'Herrera en COPE'. En la sección de 'Fruta Pelada', María José Navarro se lo ha enseñado a Carlos Herrera y el comunicador ha mandado un breve mensaje a la joven.

"Hola, ¿qué tal? Suspendí otra vez. ¿Te parece normal? A ti, personalmente, ¿te parece normal?", comienza diciendo la joven sin poder contener las lágrimas por lo ocurrido.





Ella misma, por la angustia del momento, se lanza mensajes destructivos: "Llega un punto en mi vida que digo eres subnormal, que digo no sirves ni para hacer un arroz, ni un huevo frito".

"Espero que me vaya muy bien en la carrera porque si no viviré debajo de un puente y encima en autobús", añade Adriana.

No es la primera vez que suspende, por lo que asegura que "no puedo más", pero al mismo tiempo intenta tomarse la situación con humor. "Menos mal que simplemente he nacido guapa, menos mal, gracias mundo", dice.