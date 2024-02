El cambio en la ley por el que la DGT va a disparar las retiradas del carnet de conducir: no solo en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) va a disparar las retiradas de carnet de conducir. Es uno de los titulares que está resonando en los últimos días debido al cambio que ha planteado la Unión Europea en la normativa para conducir en los 27.

La Eurocámara pretende endurecer las normas por conducción temeraria y sancionar con dureza las inflaciones más graves, como alcoholemia, saltarse un semáforo o el exceso de velocidad. Para ello, pretende que la retirada del carnet de conducir sea efectiva en cualquier lugar de la Unión Europea.

Es decir, evitar que si te quitan el carnet de conducir en España por exceso de velocidad, vayas a Portugal a volvértelo a sacar para seguir poniéndote al volante.

Parece lógico que esto puede disparar las retiradas del carnet de conducir no solo a los ciudadanos españoles que hayan cometido una infracción en otro país, sino a los extranjeros que cometan infracciones en España.

Además, el cambio plantea agilizar el trámite para que la retirada sea efectiva en 30 días: 10 para la comunicación entre países, 15 días más para esperar la respuesta del país de origen del infractor y otros 7 para comunicarle definitivamente la retirada del carnet.

Qué plantea la Unión Europea

En 'Herrera en COPE' hemos querido conocer más detalles de este cambio que se plantea, de la mano del presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Toma nota de su explicación en el siguiente audio.

En primer lugar, explica que hay algunos detalles de la información que no termina de ser del todo verdad: "Yo creo que esta información que aparece publicada obedece más a que la realidad no te quite una buena noticia porque no es así. La DGT no va a cambiar la legislación de tráfico nacional y no es verdad que se vaya a quitar el carnet a quien supere los 50 kilómetros".

"Estamos en una Europa sin fronteras y hay una mayor movilidad de los conductores y, es verdad que, desde hace mucho tiempo, esa movilidad está generando problemas en la seguridad vial en toda Europa, no solamente en España", recuerda.

Cómo afecta a los conductores

Se fija entonces en uno de los problemas más destacados de la conducción en Europa: "Yo por ejemplo tengo soy residente en España, tengo un carnet de conducir español y me desplazaba a Francia ¿Qué ocurría? Que si yo cometía una infracción o un delito de seguridad vial en Francia, aunque las autoridades francesas me impusieran una pena de privación del carnet de conducir, yo volvía a España y esa medida adoptada en Francia no tenía efectos en España".





Llevado a la práctica, "yo español me voy a Francia para que se hagan una idea, comete un exceso de velocidad de 50 kilómetros, por ejemplo y a mí, además de la sanción económica, me aplican una suspensión del carnet de conducir de hasta 4 meses que yo, lo que pasa es que tiene solo efectos en Francia en este momento y lo que se quiere es que esa suspensión también sea aplicable al resto de países".

Sin embargo, "pasan los 4 meses y yo ya he cumplido la sanción y he pagado la multa. Para volver a conducir en Francia tienes que pasar un reconocimiento médico que acredite que tú no estás loco por haber cometido una infracción. Lo mismo ocurre en Alemania", algo que en España no ocurre.

Un cambio normativo dilatado en el tiempo

"Desde el año 1998 existía una recomendación que no llegaron a aprobar todos los países miembros para que hubiera un reconocimiento recíproco de la privación del carnet de conducir otorgada en un país miembro que tuviera efectos en toda Europa", pero esto nunca llegó a aprobarse.

Por ello, a día de hoy, se están debatiendo varias directivas comunitarias que afectan a los conductores y una de ellas es esta, "la de que haya una equiparación de la privación del carnet de conducir que decrete un país y que se aplique a toda Europa".