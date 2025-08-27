Rompen la puerta de un vecino de Barcelona y, al día siguiente, el gesto de uno del bloque genera un 'terremoto' en el edificio

En la cuenta @LiosdeVecinos descubrimos multitud de historias y escenas particulares. Gracias a este perfil en X, anteriormente Twitter, somos testigos de sucesos que se producen en comunidades de vecinos. En este caso, lo ocurrido se produce en Barcelona.

Allí, se produjo un episodio en uno de los pisos que acabó con llamada a los Mossos d'Esquadra. Llegaron a romper la puerta. Te puedes imaginar la incertidumbre que se generaba en el edificio. Al poco tiempo, un vecino que entraba al ascensor, se encontraba con la siguiente sorpresa. Había un cartel. Pegado al cristal.

"Como vecinos que pagamos la comunidad merecemos saber lo que pasó el finde en el 1º-1 para que entrara la policía (Mossos) y rompieran la puerta", se lee en dicho mensaje.

Lo llamativo es que el autor del cartel lo ha acompañado con un cuadrado en el que se insta, al que sepa lo que ocurrió, a narrar lo ocurrido al resto de vecinos. "no a la desinformación y volem coneixer (queremos conocer)", son algunos de los hashtags que pueden leerse, inmediatamente después de dicho recuadro.

El mensaje, sea como fuere, se ha hecho viral. Ya acumula más de 500 compartidos, 13.000 'likes' y 80 comentarios, que dan cuenta del debate que se ha producido en la red social anteriormente citada. "El 1-1 no coge el ascensor", "¿en esos casos se puede reclamar el pago de la puerta?", "ahora quiero saber todo el chisme completo", "Esto con radiopatio no pasaba" o "Charca premium", son algunos de los múltiples mensajes.

OTRA queja viral que han dejado unos vecinos de Barcelona contra su comunidad: "No dudaremos"

Si vives en un bloque de pisos junto a otros vecinos, seguro que alguna vez has vivido una situación desagradable con alguno de ellos. Como en el caso anterior.

Música a altas horas de la madrugada, un aspirador a primera hora el fin de semana, unos niños peleándose, o en muchos casos adultos, son algunas de las realidades de un edificio en cualquier lugar de España. Hace años, las historias circulaban entre los patios interiores. Ahora, las redes sociales sustituyen a las conversaciones de ventana a ventana y le dan una relevancia infinita al viralizarse.

En este caso, los vecinos le echaron en cara a los inquilinos del bajo que nunca han tenido problemas con el resto de vecinos, por lo que entienden que son nuevos en la comunidad. Así mismo, se quejan de que al resto de la comunidad no le interesa, en absoluto, los gustos de estos vecinos en cuestión.

De igual modo, intentan dejarles claro tres puntos que se pueden apreciar a través de un mensaje que recogía también la cuenta @LiosdeVecinos.

Una situación que, por desgracia, es más habitual de lo que creemos. De hecho, un usuario ha compartido que le ocurrió la misma situación, con mal desenlace. Seguiremos pendientes de las redes sociales para descubrir historias tan disparatadas y que generan mucho debate.