Va a un restaurante, pide explicaciones por lo que encuentra en la cocina y ellos le amenazan: "Si te molesta"

No hay duda de que, una de las cosas que más vamos a hacer durante estos días libres y de reflexión en Semana Santa, es salir a comer y cenar fuera. Iremos a bares, restaurantes y locales donde poder reunirnos con amigos y seres queridos y probaremos comidas y platos nuevos. Recetas que, normalmente, no haremos en casa porque su elaboración es costosa.

Por supuesto, probaremos platos típicos de Semana Santa, desde un buen potaje o guiso, hasta los postres como leche frita o torrijas. Y sí, hay muchos restaurantes a lo largo y ancho de España que ofrecen versiones exquisitas de estos clásicos. Sin embargo, si vas a optar por esta opción, es mejor mirar las reseñas de esos restaurantes.

Porque, de lo contrario, puedes encontrarte con lugares que te sorprenden para mal. Eso le ha ocurrido a un cliente, que ha dejado una reseña a los propietarios del restaurante al que fue por lo insólito que encontró en sus cocinas. "¿Y los pájaros?", preguntaba a los propietarios, adjuntando fotos de lo que había.

No era otra cosa que una serie de pájaros aposentados en la campana extractora. Sí, vivitos y coleando. Sin embargo, lo que no esperaba era que los propietarios se pusieran del lado de los pájaros, incluso llegando a amenazar al cliente.

"Entran porque tienen hambre, le damos de comer en la calle. Pero algunos se cuelan" empezaban respondiendo. "Está en extinción, de igual forma dejamos estar las mascotas, estamos a favor de la conservación de la vida animal y biodiversidad. Lo siento si te molesta. Te invitamos a 1/5 estrellas" sentenciaba.

Sin duda, este cliente no volvió a decir nada de este restaurante, pero tampoco llegó a ir más veces al local.

Así puedes hacer esta Semana Santa las torrijas más sanas que controlan tu colesterol

Ya sea en restaurantes o en tu casa, seguro que te apetece comer y probar cosas que, normalmente, no comes. Y si hay algo típico de Semana Santa, es su gastronomía. Tenemos la suerte de que aquí en España es muy rica y muy variada y, especialmente en los días de ayuno y abstinencia, podemos tener opciones muy saludables.

Te hablamos de los guisos y potajes, por ejemplo, sopas de ajo, pestiños, leche frita o torrijas. Este último postre, uno de los más demandados entre los comensales y de los más requeridos para todos los que cocinan o van a restaurantes. Sea como sea, sabes que lo de comer una torrija suele ser algo casi prohibido, por la cantidad de azúcar y grasa que tiene.





Por supuesto, una vez al año no hace daño, pero si eres de los que las come durante la Semana Santa, seguro que este artículo te interesa. Porque no tienes por qué renunciar a las torrijas, ya que hay una forma de cocinarlas mucho más sana y sin azúcar ni aceite.

Toma nota, porque esta receta definitiva, que ayudará a que controles el colesterol, la da la tiktoker Vanesa Mora, que explica cómo hacerlas paso a paso.

Así se cocinan, paso a paso, las torrijas más sanas

Los ingredientes, podríamos decir que son los mismos, con la salvedad de que no hay aceite ni azúcar. Tendremos: leche, canela, piel de naranja, 2 huevos y miel.