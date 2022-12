"Se aconseja...": la respuesta de un médico a su paciente después de ir a urgencias por una equivocación

No se puede negar, estamos inmersos en una era tecnológica en donde es raro no ver a ninguna persona utilizando un móvil, un reloj inteligente, o cualquier otro dispositivo. Nos hemos acostumbrado tanto a ellos, que incluso hemos creado una nueva fobia: la nomofobia. Esto es, básicamente, que somos tan adictos a cualquier dispositivo móvil, que, en cuanto nos lo quitan, sentimos miedo y una ansiedad difícil de explicar.

Claro, que lo importante sería que estas nuevas tecnologías interfiriesen en nuestra vida hasta el punto de darles prioridad, aunque hay gente que eso no lo tiene tan claro. Si no, que se lo pregunten a este paciente, que fue a urgencias, nada más y nada menos, porque su reloj inteligente, que acostumbra a medirle el ritmo cardíaco, le decñia que sus pulsaciones estaban a cero.

El hombre estaba tan preocupado, que decidió visitar de inmediato un médico, para comprobar si eso que le decía el reloj era verdadero y estaba, prácticamente, al borde de la muerte, o no. Lo más gracioso ha sido cuando el médico que le atendió en urgencias, hizo el informe del paciente.

"El reloj inteligente suele marcarle una frecuencia cardíaca entre 60 y 72 pulsaciones por minuto, y ahorale marca 00. Lo ha reiniciado dos veces y sigue marcando 00. Se encuentra bien y no presente clínica, no disnea" comenzaba diciendo. Y es que el paciente se había preocupado de más, porque en su cuerpo, no había signos de que estuviese enfermo o algo no funcionase.

Claro, que todo han sido risas cuando el médico le ha dado una respuesta viral al paciente que no esperaba: "se aconseja valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario" empezaba, siendo el plato fuerte después: "se aconseja reparar reloj inteligente".

Y con eso, ya le ha dado el remedio para curar su "enfermedad".

La receta médica que se ha hecho viral

¿Sabes eso que se dice que, la letra de los médicos, es especial? Y es que, muchas veces, cuando nos escriben una receta con un medicamento, o nos escriben indicaciones de su puño y letra, no tenemos ni idea de lo que pone. Para nuestra fortuna, nuestro farmacéutico sí que sabe y, por eso, podemos tener lo que nos ha mandado.

Hay veces que ni los propios farmacéuticos tienen idea de qué se trata, por lo que, la única opción que queda, es pedir ayuda. Qué mejor manera, claro está, de hacerlo en redes sociales, como ha hecho Guille, quien lleva la cuenta de Twitter de Farmacia Enfurecida. Y es que ha compartido la prescripción de un médico completamente imposible de entender.

"Empezamos fuertes el finde...¿qué pone ahí?" se preguntaba. Enseguida se ha hecho viral con miles de respuestas de usuarios diciéndole lo que ellos entendían. Tenemos que decir, por cierto, que cada uno entiende una cosa completamente distinta y, muchas veces, con muchísimo humor.

Al final, el propio usuario ha compartido la respuesta y ha llamado la atención de muchos, porque se trataba de un nolotil, aunque parecía imposible.