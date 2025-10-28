28 OCT 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Ni con Negreira debería ser el título de la canción de España en el Festival de Eurovisión..."
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura0:42 min escucha
"Lo inverosímil no es Puigdemont, sino que Pedro Sánchez se prestara en su día a iniciar una legislatura atado a semejante personaje"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño