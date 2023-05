René Redzepi entre los invitados estrella en la 25 edición de San Sebastián Gastronomika

El gurú de la cocina nórdica René Redzepi, que cerrará su emblemático restaurante Noma en 2024, será uno de los protagonistas de la 25 edición de San Sebastián Gastronomika, la cita de la cocina mundial que contará también con la presencia de José Andrés, la colombiana Leonor Espinosa y el japonés Yoshihiro Narisawa, entre otros.

El decano de los grandes congresos de gastronomía españoles celebrará, entre el 9 y el 11 de octubre, su cuarto de siglo como referencia culinaria con una mirada "retrospectiva" a lo logrado durante estos años con una mirada también hacia el futuro y los "nuevos caminos", con especial protagonismo de las cocinas de Estados Unidos y Japón, ha informado San Sebastián Gastronomika.

La cita invita a conocer el recorrido de la cocina contemporánea mundial con algunos de sus hitos recientes como la cocina nórdica, las "explosiones gastronómicas" en diferentes países, la gastronomía ecológica y la sostenibilidad.

Entre los chefs que han confirmado su asistencia figuran Rasmus Munk (Dinamarca), Alex Atala (Brasil), Matthew Lightner (Estados Unidos).

Acudirán al Kursaal donostiarra los cocineros Ángel León, Joan Roca, Eneko Atxa, Elena Arzak, Pedro Subijana, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, Javier Olleros, Albert Adrià, Begoña Rodrigo, Josean Alija, Ricard Camarena, Quique Dacosta, Diego Guerrero, Nacho Manzano, Hideki Matsuhisa y Artur Martínez.

San Sebastián Gastronomika rendirá un homenaje al restaurante Zuberoa y a su creador, Hilario Arbelaitz, como referente de su cocina y a su hermano Eusebio, mano derecha del proyecto que cerró sus puertas el pasado mes de diciembre.

Maca de Castro, Luis Alberto Lera, Javier Goya, Gorka Txapartegui, Jaime Uz y Borja Sierra, algunos de los nombres que se formaron en los fogones del local de Oiartzun, participarán en ese recuerdo.

En el apartado de los homenajes, reconocerá las trayectorias "únicas" de Ferran Adrià, Jancis Robinson y Rafael García Santos.

El Premio Homenaje será para Ferran Adrià, que lideró la última gran revolución de la gastronomía y el cambio de paradigma que supuso la llamada "revolución gastronómica española".

El Gueridón de Oro será para Jancis Robinson, considerada la mujer más influyente de la industria del vino durante cuarenta años.

Autora de libros como "The Oxford Companion to Wine", "The World Atlas of Wine" y "Wine Grapes" además de una serie histórica sobre el vino emitida en la BBC fue la primera mujer que consiguió el título de Master of Wine sin pertenecer al sector y es, según la revista Decanter, la crítica y periodista del vino más respetada del mundo.

El premio de Periodismo Pau Albornà y Torras será para Rafael García Santos, el crítico gastronómico que encendió la mecha de la revolución gastronómica, autor de numerosos y referente en la crítica gastronómica.