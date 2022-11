La receta viral para preparar muslos de pollo en la freidora de aire y que queden jugosos: paso a paso

En los últimos años, se ha popularizado la tendencia a comer lo más sano posible y, cada vez, está más extendida. Menos comida ultraprocesada, huir de los fritos o consumir poco aceite son algunos de los tips que utilizan a diario miles de personas. Precisamente para lograr el último de ellos llegaba la freidora de aire, un nuevo electrodoméstico caracterizado por cocinar sin aceite o con muy poca cantidad de este y logrando platos similares a los que se pueden hacer tanto en el horno como en una freidora tradicional. De esta manera, podemos hacer nuestras patatas fritas o nuestras croquetas favoritas sin necesidad de emplear aceite.

El invento del holandés Fred van der Weij no terminó de causar furor hasta hace poco más de dos años, cuando se popularizó gracias a las redes sociales. Su funcionamiento consiste en aplicar aire sobre la comida a mucha velocidad, provocando así un calor que consigue cocinarlo bien. Aunque este invento ha conseguido numerosos fans, entre los más escépticos y tradicionales de la cocina doméstica sigue sin convencer. Muchos piensan que no deja el mismo sabor, otros creen que gasta muchísima más energía que los electrodomésticos generales y un tercer grupo apunta que las recetas quedan más secas. Pues bien, esto no tiene por qué ocurrir.



Muslos de pollo en la freidora de aire, paso a paso

En menos de 30 segundos, una usuaria de TikTok que responde al nombre de Ana Valverde, cuenta con más de 20.000 seguidores y cuyo contenido se basa principalmente en preparar recetas, explica los pasos clave para cocinar pollo en la freidora de aire y lograr que quede muy jugoso, casi tanto como cuando se prepara en el horno siguiendo la receta tradicional.

En primer lugar, explica que es mejor optar o bien por muslos de pollo deshuesados o contramuslos. Los colocamos en un recipiente apto para horno y comenzamos a añadir el resto de ingredientes. Estos son, primero, un poco de aceite, después sal, pimienta y orégano, a continuación unos dientes de ajo y, por último, zumo de limón.

En este punto llega el paso clave de la receta, añadir un yogur y mezclarlo bien con el pollo. Con este truco conseguiremos que el pollo quede realmente jugoso y no seco, como ocurre en algunas preparaciones hechas en la freidora de aire, debido a la poca cantidad de aceite con la que se realiza el cocinado.

Dejamos reposar la mezcla un tiempo mínimo de una hora, aunque pueden ser más, incluso toda la noche, explica la usuaria de TikTok. Por último, lo introducimos en la freidora durante 25 minutos aproximadamente a 195ºC de temperatura, ¡y listo! Ya puedes disfrutar de un pollo realmente jugoso y sabroso, como si lo hubieras asado en el horno, pero con mucha menos cantidad de aceite.