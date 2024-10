El polémico gol del Racing en La Romareda que va contra la norma y que el árbitro concedió

El Racing de Santander se impuso al Zaragoza por 2-3 en La Romareda y se colocó líder en solitario de la Segunda División. El conjunto cántabro tuvo como héroe a su portero Jokin Ezkieta que detuvo una pena máxima a Ager Aketxe en el minuto 98 que hubiera supuesto las tablas.

Sin embargo, el partido estuvo marcado por lo que sucedió en el primer gol del Racing, que según el reglamento no tendría que haber subido al marcador, pero que el colegiado Miguel Sesma Espinosa, después de una discusión con el VAR, decidió dar validez.

LaLiga Arana se encontraba dentro del área cuando Poussin puso el balón en juego.

En el minuto 33, Pablo Rodríguez abrió el marcador en una jugada en la que Arana estaba dentro del área cuando el balón se puso en juego cuando la norma dice claramente que “los adversarios deberán permanecer fuera del área hasta que el balón esté en juego”.

Hace unas temporadas se cambió el reglamento y se permitió a los jugadores estar y tocar el balón dentro del área en un saque de puerta. Sin embargo, los rivales deben estar fuera de ella. No ocurrió así con Arana que cuando Poussin puso la pelota en movimiento no había salido del área. Después de que Vital se durmiera le robó el cuero y la jugada acabó en gol entre protestas de los locales.

El VAR llamó al árbitro para que viera la jugada y la valorara y Sesma Espinosa acudió a la pantalla: “Quiero que me des toda la jugada para ver si está dentro porque no le da tiempo a salir o si está dentro porque saca rápido. Quiero saber si él por fruto de la jugada está saliendo o se queda adrede a robar el balón”, afirmó.

Tras ver la jugada mantuvo su criterio: “Yo creo que está saliendo poco a poco. No lo voy a anular, eh ‘Capa’. Cuando está dentro va corriendo a robar ese balón y lo roba. Pero me parece que no le da tiempo, porque el portero quiere sacar rápido. Lo voy a dar como gol legal, Capa”, sentencia.

Víctor Fernández, técnico del Zaragoza, se quejaba de la acción en rueda de prensa: “Lo he hablado con el árbitro con corrección y me ha explicado por qué lo ha dado. Hay un que ha aplicado de forma errónea. La esencia de la norma es clara. No puedes dejar que siga una jugada cuando hay un jugador que está en situación ilegal y se aprovecha para presionar y robar la pelota y que sea gol. Si le vuelve a ocurrir, no volverá a tomar este tipo de decisión”, lamentó.