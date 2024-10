¿Tienes una relación tóxica con tus hijos? Estas son las claves que te permitirán descubrirlo

¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Podrías asegurar que tu relación con ellos es buena? Seguro que hay muchas personas que piensan que la relación con sus progenitores es, o ha sido, la soñada... pero habrá otros m uchos que digan que en algunos aspectos no ha sido nada fácil.

No obstante, en el programa de este domingo de Fin de Semana vamos a hablar de aspectos y señales que delatan a los malos padres o a esos que son un poquito tóxicos. Precisamente estos últimos reúnen una serie de características comunes.

En primer lugar, podríamos considerar como padres tóxicos a aquellos padres que espían a sus hijos o invaden su privacidad. Es decir, aquellos que controlan tu vida: lo que comes, quienes son tus amigos, tu pareja, rebuscan e investigan en tu habitación, y, en definitiva, respetan la petición de espacio.

Alamy Stock Photo Padres echando la bronca a su hija mientras espían su teléfono móvil

Después, también podrían serlo los que usan el miedo y la culpa para influir en tus decisiones a través de lo que conocemos como manipulación emocional. Te hacen sentir mal si no pasas el tiempo suficiente con ellos, utilizan frases como: 'con todo lo que he hecho por ti', 'todo lo que he sacrificado para que llegues hasta donde has llegado...', etcétera. Todo para ceder a sus deseos. Al final, se general una dependencia dañina que hace que te sientas constantemente en deuda

En tercer lugar, los que no piden perdón ni se equivocan nunca. Evitan asumir la responsabilidad de sus errores y siempre culpan a los demás o te responsabilizan de sus problemas.

Por otro lado, los que dejan de hablar a sus hijos como castigo: El silencio es una táctica de manipulación emocional. Si después de una discusión ignoras a tus niños o te ignoran tus padres unos días como castigo: estás utilizando una herramienta psicológica para hacer sentir mal a tus hijos (o la están utilizando contra ti).

Y por último, este tipo de padres también cargan a sus niños con responsabilidades de adulto: los expertos lo llaman 'parentificación'. Es decir, cuando el hijo, desde temprana edad, se ve obligado a asumir responsabilidades que no le corresponden, ya sea cuidando de sus hermanos o proporcionando apoyo emocional al padre o madre. Este desequilibrio obliga a los niños a crecer demasiado rápido, sacrificando su propia infancia.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.