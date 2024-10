"Es inimaginable que mis hijos sigan secuestrados en los túneles de Hamás un año después. Los rehenes se están pudriendo allí"

Este lunes se cumple un año del asesinato de un millar de personas en Israel y el secuestro de otras 250 a manos de la banda terrorista Hamás. Un ataque que ha desencadenado en el último año una escalada de tensión en Oriente Medio con varios países implicados.

Hasta el corazón del conflicto se ha desplazado radiofónicamente Fin de Semana con Cristina L. Schlichting. En Beirut, Líbano, se encuentra el periodista Mikel Ayestarán. El enviado especial explicaba que la pasada noche en el país ha sido dura: "Al menos 30 ataques. El ejército israelí afirma que ha alcanzado almacenes de armas de Hezbolla y que por eso las explosiones han sido tan poderosas".

Los medios libaneses indican que Israel ha alcanzado una gasolinera y una planta de oxígeno. "Calles reducidas a escombros. Edificios ardiendo. Y la incertidumbre del paradero del posible sustituto de Hassan Nasralá (líder de Hezbolla) con quien se perdió el contacto el viernes. Israel considera que está muerto" explicaba Ayestarán.

Un año sin noticias de sus hijos secuestrados por hamás

Iczik Horn vive en Israel. Dos de sus hijos -Iain de 45 años y Eitan de 35- fueron capturados en uno de los kibutz atacados por la banda terrorista Hamás. Un año después, Iain y Eitan siguen en poder de la banda: "Es inimaginable pensar que hemos llegado a un año y que mis hijos y los otros rehenes continúan en los túneles de Hamás" contaba en Fin de Semana con Cristina.

La última vez que Iczik tuvo noticias de sus hijos fue el pasado mes de noviembre, cuando un grupo de liberados afirmó que Iain y Eitan estaban en los túneles de Hamás y que no estaban heridos.

El 'kibutz del horror'

El kibutz Nir Oz, en el que vivían estos jóvenes, es conocido como el 'kibutz del horror'. "Nir Oz era una comunidad pequeña de 400 almas. Hoy, una de cada cuatro personas no está. O está asesinada o secuestrada. Las casas están saqueadas. La de mi hijo no la quemaron pero robaron todo. Hasta la leche de la heladera".

El padre confesaba que tras un año de dolor, no ha reunido las fuerzas necesarias para acudir al lugar de los hechos: "Prefiero tener la imagen linda y pastoral de las casas con los jardines. ¿Para qué?".

"El tema de los secuestrados ha bajado a un tercer o cuarto lugar. Y no hay negociación ni conversación. No hay nada. Y los rehenes se están pudriendo y muriendo en los túneles de Hamás" Itzik Horn Padre de dos secuestrados en un kibutz por Hamás

Preguntado por el estado de las negociaciones para liberar a los que continúan capturados, Iczik afirmaba rotundo: "El tema de los secuestrados ha bajado a un tercer o cuarto lugar. Y no hay negociación ni conversación. No hay nada. Y los rehenes se están pudriendo y muriendo en los túneles de Hamás".

Reclama el padre de los secuestrados a Netanyahu no haber hecho todo lo posible para liberar a las víctimas: "Nos dijo que cuando Israel conquistara Rafah, Hamas negociaría. Hemos entrado a Rafah... y Hamas no negocia (...) Netanyahu no ha hecho todo lo posible para liberar a los rehenes. Si fuera así, no estaríamos hablando tú y yo" concluía.

¿Y qué pasa en Irán? "Israel está fuera de control"

Alí Pakdamán es profesor en la Universidad de Teherán. En Irán la tensión se masca después de que el país lanzara varios misiles contra Israel. A la espera de la posible respuesta del país hebreo, Pakdamán explicaba que "por el momento está todo tranquilo. Aunque a nadie le gusta estar en guerra y en tensiones y pasar los momentos amargos que hemos pasado anteriormente. Estamos obligados a aguantar esta situación".

Afirmaba el profesor que Israel que la relación entre los dos países es complicada desde hace años: "Israel ha matado a muchos profesores y científicos en Irán. Ha hecho sabotajes en centros nucleares y militares... (...) Han creado una atmósfera mala y negativa en la sociedad iraní".

A Israel le han dado carta blanca los EEUU y Europa está callada mientras ellos matan a miles de personas solo con la excusa de defenderse" Alí Pakmadán Profesor en la Universidad de Teherán

Preguntado por la posibilidad de que haya una guerra inmediata entre Israel e Irán, el docente cree que "Israel está fuera de control. Le han dado carta blanca los EEUU y Europa está callada mientras ellos matan a miles de personas solo con la excusa de defenderse. No sé contra quién se están defendiendo en Gaza, porque allí solo hay mujeres y niños".

Para Pakdamán, la guerra nunca tiene vencedores: "Nosotros hemos tenido esta mala experiencia durante ocho años de guerra con Irak y sabemos el sabor que tiene esto. Esperamos que el régimen terrorista de Israel deje de matar gente, palestinos, que acepte las resoluciones de la ONU para la existencia de dos estados. Que deje Gaza en paz y de invadir".

"Esto no es una represalia. Está demostrado que están cometiendo crímenes de guerra y un genocidio"

"Coincido en que tener rehenes es inaceptable en todas partes del mundo. Está contra los derechos humanos. Pero Israel tiene como rehenes a los palestinos desde hace 70 años. Tiene a miles de mujeres, niños y hombres palestinos secuestrados en sus prisiones. Comete actos criminales en los territorios ocupados. Y lo que está haciendo no justifica lo que han hecho los demás. Esto no es una represalia" reflexionaba, y "está demostrado que están cometiendo crímenes de guerra y un genocidio".

