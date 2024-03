El jamón se trata de uno de los alimentos insignia de la dieta mediterránea, un artículo de alta cocina y un lujo para nuestro paladar. Y es que pocos platos existen que puedan llegar a gustar más gente. Cuando lo prueba esta cubana, hay una gran polémica con su reacción en el vídeo de TikTok por el tipo del que se trata.

El jamón representa un símbolo importante de la cultura culinaria española. Los escenarios de patas de jamón colgadas de la techumbre de los bares, impregnando cada rincón de un olor agrio y grasiento, evocan la imagen de España. A los ojos de una foránea la cosa cambia.

Confundir el jamón serrano con el ibérico no es difícil para los que no somos expertos en la materia, que es lo mismo que decir la mayoría de consumidores. Poco sabemos respecto a las diferencias entre ibérico, recebo, del país, serrano, de bellota, etc., y por eso tal vez solemos comprar el jamón español sin demasiado criterio.

Sin embargo, los expertos aseguran que el título de mejor jamón del mundo es para el manchado de Jabugo con pata blanca. Una pieza elaborada en la provincia de Huelva a partir de una raza exclusiva, escasa y desconocida, en la Dehesa de Maladúa. No tiene pinta que el que llegó a Cuba fuera este.

El jamón ibérico

Una de las dudas principales a la hora de comprar jamón es qué variedad elegir y cuáles son sus diferencias. El ibérico es una denominación que se aplica a los cuartos traseros de cerdos de la raza del mismo nombre. Para que un porcino sea considerado así, debe tener al menos un 50% de pureza de raza.

Sin embargo, las piezas más valoradas son las que provienen de cerdos 100% ibéricos, cuyos progenitores también son 100% ibéricos. Dentro de estos jamones también hay diferentes categorías: de cebo, de cebo campo, de recebo y de bellota. Cada una de ellas tiene su particularidad.

Para ser de cebo, el jamón tiene que provenir de cerdos ibéricos criados en granjas y alimentados con pienso de cereales y leguminosas. Si hablamos de una pieza de cebo campo, los porcinos deben ser criados en dehesas y alimentados con pasto y piensos a base de cereales y leguminosas.

Con respecto a los jamones ibéricos de recebo, los cerdos son criados de esa misma manera, pero durante el periodo de montanera no consumen suficiente bellota para alcanzar el peso mínimo de sacrificio. Por último, los de bellota provienen de porcinos que durante ese período de montanera se alimentan principalmente de bellotas y pastos.

La reacción de una joven de Cuba al probarlo

España siempre ha sido considerado como uno de los países con mejor gastronomía, y eso es debido a sus grandes productos. Muchos destacan, pero sin duda, el más reclamado es el jamón ibérico. Es por lo que la hermana de esta chica que reacciona a la hora de probar por primera vez este producto se lo llevó.

La importancia que España le da al cerdo es compatible con la vaca en Argentina y la ternera en Italia. El jamón siempre está presente en bodas y festividades. Esa importancia también se refleja en el lenguaje cotidiano y por eso son muchos los que han reaccionado con comentarios al ver este vídeo en TikTok.