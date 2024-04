Vecinos de Getxo temen quedar mucho más encajonados de lo que ya están

José Ignacio Sáez y Luis Ruiz de la Illa residen en la urbanización Antiguo Golf en Getxo y hoy han explicado en Cope Euskadi las razones por las que se oponen a una de las grandes obras que la Diputación de Bizkaia va a iniciar esta legislatura: el subfluvial de Lamiako, un gran túnel para vehículos que unirá las dos márgenes de la ría desde Lamiako, en el límite entre Leioa y Getxo y la zona de Ballonti en Portugalete.

Mientras la Diputación Foral de Bizkaia sigue dando pasos y está punto de presentar el proyecto definitivo para iniciar la obra; estos vecinos, que forman parte de una Plataforma niegan que con las soluciones elegidas se vayan a solucionar los problemas diarios que soporta la carretera de la Avanzada y que sufren a diario los vecinos residentes de la Margen derecha Además, se quejan de los problemas de ruido, vibraciones y el polvo que soportaran durante los 48 meses que se prolongará la obra y de las afecciones posteriores.





¿Dónde están los estudios de tráfico?

Aunque desde la Diputación de Bizkaia se justifica la obra con el dato de que son 50.000 los potenciales usuarios diarios de este nuevo túnel, Luis y Jose Ignacion se preguntan en COPE Euskadi “¿Dónde están esos informes detallados técnicos que lo confirmen? Hemos pedido en numerosas ocasiones los modelos en los que se basan esas conclusiones de tráfico, pero no hemos conseguido ninguna información que se pueda detallar”.

Tampoco creen que vaya a ser una gran solución porque es un túnel de unos 3000 metros que entre la entrada y la salida no tiene ninguna opción de salida. “Si como se ha dicho, la intención es alimentar la Supersur no tiene ninguna lógica pensar en meter todo el tráfico de la margen derecha en la Supersur”





El tajo, en el Parque de Artaza

Los vecinos de la margen derecha no están de acuerdo con que uno de los principales tajos de entrada se hará en el parque de Artaza empeorando la movilidad y el tráfico en una zona de elevada densidad de población y dicen que insertar esa megaestructura en esa zona es incorrecto porque así como en la salida, en Ballonti coincide con que es una zona industrial “aquí en Getxo la afectación a viviendas es distinta”.

"El entorno va a quedar impactado muy negativamente porque se va a eliminar una cantidad importante de árboles, vamos a perder vegetación de gran porte y se van a generar una serie de barreras arquitectónicas porque se eliminan pasos subterráneos y la zona va a quedar mucho más encajonada de lo que está", aseguran.





Sin respuesta

Según nos han contado, no han tenido ninguna respuesta a las alegaciones que presentaron “en tiempo y forma hace un año y no hemos recibido ninguna respuesta por escrito. No sabemos si han atendido alguna ni en que modo han atendido a nuestras alegaciones”.

Los vecinos continuarán con "la campaña de información del proyecto para sensibilizar a la gente sobre el proyecto y las implicaciones del proyecto, porque el principio ese túnel iba a ser un proyecto multimodal, pero este proyecto no incorpora el metro". “Ha habido una confusión importante porque hay gente que cree todavía que incorpora el metro”

Respecto al presupuesto de 450 millones de euros, creen que se queda corto y que va a e superar los 600 millones de euros de partida, sin incluir las desviaciones posteriores porque está calculado antes del 20-23 cuando se ha producido una importante subida de materiales