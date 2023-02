¿Quieres ahorrar en papel higiénico? No pierdas de vista este truco viral

Si recuerdas la época del confinamiento, también recordarás como la gente compraba y acumulaba papel higiénico en sus casas como si no hubiese un mañana. Aunque todavía seguimos sin saber la razón de esta fiebre por el papel higiénico en aquellos 3 meses de confinamiento de 2020, los afortunados que pudieron adquirir este producto, a pesar de su escasez, se dieron cuenta de lo valioso, importante y útil que es el papel higiénico en nuestra higiene personal diaria.





Ahora, ante la subida de los precios por la inflación, son muchos los que miran con sumo detalle sus hojas de gastos, y el papel higiénico tampoco se escapa de esta revisión. Son muchas las familias que se están privando de algunos "lujos" a la hora de hacer la cesta de la compra para poder cubrir las necesidades básicas de sus hogares. Y, como hemos dicho, el papel higiénico tampoco se escapa de esta situación. Además, al ser un producto necesario en la cesta de la compra y en nuestra vida diaria, no podemos renunciar a este.

El problema que hay es que, a veces, cogemos más cantidad de la necesaria del rollo de papel higiénico a la hora de darle uso. Esto provoca que se gaste antes, tengamos que comprar más y gastemos más dinero del que, a lo mejor, es necesario gastar. Por suerte, existe un truco bastante popular en internet que nos puede ayudar ahorrar en este producto tan básico para nuestro hogar e higiene personal.

Un truco fácil y sencillo

Al ir al baño, muchas personas, tal y como hemos dicho antes, cogen el papel higiénico de forma que usan más cantidad de la necesaria. Es un gesto muy común, pero es muy notorio cuando en una casa viven varias personas y la compra de este producto es casi constante y en mayores cantidades.

Y es aquí donde entra el truco del que hemos hablado anteriormente. Pues nos ayuda a usar menos cantidad de papel y, de esta forma, a ahorrar en la compra de este producto. ¿En qué consiste el truco? Pues lo único que hay que hacer es aplastar el rollo de papel higiénico, para que el tubo del rollo adopte una forma de rombo.

¿De qué sirve hacer esto?

Puede ser un gesto que puede parecer muy tonto. Pero, esto hará que el rollo (al tener forma de rombo) no gire con la misma facilidad que si tuviese forma circular. Al no girar tan bien no soltará tanto papel higiénico, lo que hará que el rollo dure más tiempo y, por tanto, no habrá que comprar este producto con la misma frecuencia que antes.

Aparte, hacer este pequeño, pero simple gesto, también ayudará de forma positiva al medio ambiente, pues estaremos contribuyendo a disminuir la contaminación y cantidad de basura y desechos que producimos.