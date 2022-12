¿Qué efecto provoca en tu cuerpo comer pan todos los días? Esto es lo que dicen los nutricionistas

El pan es un alimento indispensable a la hora de comer para muchos. Hay quienes tienen la costumbre de acercarse cada día a la panadería a comprar una barra recién horneada, otro optan por comer pan tostado, bien sea integral o no, mientras que un tercer grupo apuesta por congelarlo e irlo sacando a medida que lo va necesitando.

Se trata de un alimento que requiere una conservación concreta para conseguir que no se ponga duro y que siga resultando agradable a la hora de consumirlo. En primer lugar, es importante conservarlo fuera del frigorífico. El almidón, uno de los componentes del pan, se deteriora muy rápido en temperaturas más bajas de ocho grados. Este deterioro es lo que provoca que el pan se ponga blando.

Además, es recomendable no cortarlo demasiado pronto. Y es que una vez queda expuesto al aire, la miga del pan se deteriora rápidamente, resecándose en poco tiempo. Por eso es importante no cortar más pan del que se vaya a consumir. Respecto al pan que no se va a consumir, lo ideal es congelarlo. Es la mejor manera de ralentizar su deterioro, ya que una vez congelado puede permanecer varios meses sin perder sus propiedades.

Lo que no es recomendable, en ningún caso, es dejarlo en una bolsa de plástico. El pan se debe conservar en una bolsa de tela o panera, o en su defecto, en una bolsa de papel. Este tipo de envoltorios protegen al pan de un deterioro rápido y a la vez evitan que tenga demasiada humedad. El plástico dificulta la circulación del aire y facilita la aparición de mohos y hongos perjudiciales para la salud y que pueden pasar desapercibidos al ojo humano.



¿Debemos comer pan de forma diaria?

En comparación con otros alimentos de origen vegetal, en especial las frutas y las verduras, el pan tiene una cantidad relativamente baja de nutrientes esenciales. Este alimento contiene una cantidad relativamente alta de calorías, especialmente de hidratos de carbono, mientras que sus cantidades de proteínas, grasas, vitaminas, fibra y minerales son relativamente bajas, sobre todo si hablamos de pan blanco, elaborado a partir de harina refinada.





Sin embargo, al contrario de lo que algunas personas puedan pensar, el pan no engorda. Como en todo, la clave está en la dieta equilibrada, de hecho los expertos en nutrición suelen recomendar la ingesta de una cantidad que oscila entre los 100 y los 250 gramos diarios, porque no hay que olvidar que este alimento también tiene su aporte nutricional. Es decir, una cantidad idónea le viene bien a nuestro organismo.

En caso de que sea integral, beneficia a nuestro organismo no tanto porque engorde, ya que la diferencia calórica puede ser mínima, como por su ayuda a la regulación del tránsito intestinal. A esto se suma que su índice glucémico es menor, lo que se traduce en picos de azúcar en sangre menos pronunciados.