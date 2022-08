Una chica acude una panadería de Barcelona y revoluciona las redes por lo que encuentra allí: "Menuda...."

Hay costumbres que no se pierden nunca en la vida. Muchos de nosotros tenemos una rutina marcada que no nos atrevemos a cambiar. Mientras que unos salimos a hacer algo de ejercicio por la mañana, limpiamos nuestra casa o vamos a trabajar a estudiar, otros van al supermercado a hacer la compra. Pero hay alimentos que se compran en establecimientos más específicos, como es el caso de las panaderías, lugar donde muchos de nosotros compramos este producto tan habitual que nos acompaña en nuestras comidas.

Ya sabemos que en cualquier lugar podemos vivir situaciones nada comunes. Todo esto suele acabar luego en redes sociales tan famosas como son Instagram y Twitter. Ha sido en esta última donde un vídeo de apenas 15 segundos se ha hecho viral por lo que ocurre dentro de una panadería de Barcelona. La usuaria Latxa Nel hacía ver a sus seguidores cómo una especie de paloma decidía colarse dentro del establecimiento para tratar de comer lo que había en las bandejas. Lo gracioso está en que, al principìo, parecía querer comer una cosa, pero al final se decidió por otro de los bollos que estaban preparados. Con la frase "Menuda reina" la usuaria de la red social del pajarito azul hacía partícipe a los que se paraban a ver qué había sucedido.

La Policía irrumpe en una panadería de Sevilla y detiene a un hombre

No es la primera vez que una panadería vive algo fuera de lo normal. Hace apenas un mes, la policía de Sevilla irrumpía en uno de sus establecimientos para poder detener a un individuo que se había atrincherado ahí dentro con una pìstola. Pero esto no fue tarea fácil, pues este se metió dentro a las 20:00 y, tras dos horas de negociación con los agentes, decidía entregarse. Tras conseguir que dejase el arma en el suelo, no oponía tampoco resistencia en el momento de entregarse.



Pero, ¿por qué se desencadenó este suceso? Al parecer, el individuo había discutido tan solo dos horas antes con el casero de la vivienda que habitaba y, con la pistola en la mano, empezó a amenazarle ya en el portal del edificio en el que viven ambos. Fue entonces cuando la dueña de la panadería afectada avisó a los agentes de lo que estaba ocurriendo. Nada más marcharse en el furgón policial, la Policía levantaba el cordón policial y daba permiso a los afectados para que volvieran a sus hogares, además de reabrir el tráfico, afectado por lo ocurrido también.