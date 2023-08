La prenda que ayudará a aumentar la calidad del sueño, según un estudio: mejora el aprendizaje y la atención

Uno de los ingredientes que necesitamos para poder descansar y conciliar el sueño es la total oscuridad. Sin embargo, a veces, por el ritmo de vida que llevamos, es imposible poder impedir que pase la luz por completo en nuestra habitación. Es por ello por lo que necesitamos otro tipo de elementos externos para ayudarnos a dormir.

Un sueño profundo más duradero

Muchas personas usan un antifaz para alcanzar esa oscuridad necesaria. Aunque para los que no se los ponen puede parecer incómodo, lo cierto que es que existen estudios que dicen que su empleo mejoran la calidad del sueño. Publicada en la revista 'Sleep', de la Universidad de Oxford, una investigación revela que puede mejorar en algunas tareas del día siguiente. Los investigadores pidieron a los participantes actividades relacionadas con la capacidad de aprendizaje o de atención y alerta. Reportaron una mejora notable en ambas pruebas.

El estudio trató de profundizar en el análisis del sueño, consiguiendo entender que el dormir con antifaz mejoraba la fase más profunda del tiempo, la cual se alargaba más en el tiempo. En esta es posible soñar, pero normalmente están asociadas con la fase de movimiento ocular rápido, conocida como REM. Como hemos dicho anteriormente, la luz ambiental es un factor clave y el disminuirla hace que aumenten nuestros niveles de segregación de melatonina, hormona que nos prepara para dormir.

Reflejo de nuestras emociones

Cómo nos sentimos y qué vivimos también repercute a la hora de dormir. Concretamente, lo hace en nuestros sueños. Para saber qué son y cómo nos afectan, hemos contado con el psicólogo y especialista en esta materia, Jordi Borrás. "Son como un accidente, a veces, del funcionamiento cerebral", comenzaba diciendo. Con frecuencia, nos vamos a la cama rumiando nuestras preocupaciones, lo que nos influye e "intentamos encontrar soluciones a los dilemas cotidianos a los que nos enfrentamos".

Tres sueños que todos tenemos

Borrás ha revelado que hay tres sueños que son recurrentes en todo ser humano y nos ha ayudado a interpretarlos. El primero de ellos puede tener que ver con los estudios, cuyo significado puede ser el "miedo a lo desconocido". En el siguiente, podemos sentirnos perseguidos, lo cual tiene que ver con "estar preparados para huir de lo que nos desagrada, lo que no reconozco en mí mismo, no quiero admitirlo y lo evito". Por último, encontramos otro en el que se nos caen los dientes. El psicólogo ha hecho referencia a que no tiene que hacer referencia a que alguien se pueda morir, como se conoce popularmente, sino que "muchas personas que tienen caídas de dientes, están asociadas a una inseguridad". Escucha a Jordi Borrás, psicólogo especialista en sueños, en el siguiente audio.

"Visa para un sueño"

Con el enorme aumento del precio de la luz que sufrimos, había quien sacrificaba sus horas de sueño por poner la lavadora a horas más económicas. En homenaje a la gigantesca subida de precios de luz y combustible, el Grupo Risa sorprendió a Carlos Herrera con una versión de "Visa para un sueño", de Juan Luis Guerra". Escucha la canción en el siguiente vídeo.