La planta que tienes en tu casa y que te quita el insomnio en un instante: la puedes usar de distintas formas

Seguro que alguna vez te ha pasado: das vueltas y vueltas en tu cama, cuentas ovejas, te pones música tranquilizante o vas a la cocina a tomarte un vaso de leche como última opción. Si lo has hecho es que sí, sufres de insomnio. Un trastorno de sueño demasiado incómodo y que repercute en todo aspecto de tu vida, porque no descansas bien y no rindes igual.

Si has probado todos los métodos para conciliar el sueño y ni con esas, bien atento a esto que te contamos. Porque hay una planta que seguro que tienes en casa (o que puedes tener, porque es fácil adquirirla) que te puede ayudar a que duermas mejor y, por si fuera poco, la puedes usar de distintas formas para este fin.

No es otra que la lavanda, que no solo nos da ese olor tan rico, sino que su esencia tiene propiedades y principios activos que se extraen para conciliar el sueño. Su rico olor sirve para relajarte y adormecer tus sentidos, reduciendo tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial, lo que propicia un estado de relajación que te hará caer en el sueño más pronto que tarde.

Como te decíamos, la puedes usar con una infusión, hirviendo agua y añadiendo las hojas secas de la planta. Pasados diez minutos de la mezcla, cuela el líquido y tómatela.

También puedes usarla en tu mesita de noche o debajo de la almohada, con unas flores secas y ramas, o, incluso, con un aceite de lavanda, que podrás usar en el baño o incluso esparciendo unas gotitas en tu almohada. Con eso, di adiós al insomnio.

Una técnica infalible para dormir mejor

Ya te lo contamos en COPE. Solo 3 de cada 10 españoles califican su sueño como excelente, según una encuesta de la Sociedad Española del sueño. Los españoles solemos dormir alrededor de menos de 7 horas diarias, mientras que lo recomendable es dormir entre 7 y 9 horas. Sin embargo, hay hábitos que rompen con esta dinámica, como mirar el móvil antes de acostarse. Por ello, el doctor Carlos Egea, experto en sueño, ha explicado en ‘Herrera en COPE’ los trucos para conciliar mejor el sueño. Descúbrelos en el siguiente audio.

Alberto Herrera comenzó su entrevista a Carlos Egea con una pregunta típica a la par que acertada: “¿Cuántas horas ha dormido usted anoche?”, a lo que el Presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño le ha contestado diciendo que “he dormido hoy mis 7 horas. Para mí dormir es una facultad que me hace que durante el día tenga todos mis sentidos puestos”.

Cómo poner en práctica algunos consejos para dormir mejor

