El riesgo de muerte que tiene el insomnio: estas son las horas que puedes pasar sin dormir y deben alarmarte

Llevamos poco más de un mes de primavera y, también, de cambio de horario, y eso se ha traducido para mucha gente en el síndrome de la astenia primaveral. O, lo que es lo mismo, un cambio de ritmo en su organismo que produce baja concentración y una imposibilidad por dormir bien y tener un descanso reparador.

El insomnio que puede producir este cambio de horario es algo peligroso que hay que vigilar y que, en muchas ocasiones, no está motivado solo por un cambio de tiempo. De insomino y de poder dormir bien es de lo que hablamos hoy en Fin de Semana con nuestra endocrina de cabecera, Carmen Candela, y nuestro psicólogo, Pedro Martínez.

?? El hábito que incluyes en tu rutina con la llegada de la primavera del que debes prescindir: contraproducente



?? Pedro Martínez explica en @findesemanacope cómo podemos combatir la astenia primaveral ?? https://t.co/hTfNVb0TP8 — COPE (@COPE) April 2, 2023

Precisamente era ella quien nos explicaba que hay que vigilar muy de cerca eso de tener insomnio porque puede ser un "síntoma de depresión" y, por tanto, de que las cosas no van bien.

Tanto es así, que no dormir bien puede causarte muchos más riesgos de los que conocemos. No dormir durante muchas noches seguidas, puede llegar incluso a causar la muerte.

Las horas sin dormir que deberían ponerte en alerta

Como nos explicaba Pedro Martínez, la peor consecuencia que tiene la falta de sueño continuada es la de la muerte. Ojo al dato, porque nos decía que "a partir de las 72 horas sin sueño, entramos en riesgo y peligro de muerte" anunciaba.

Carmen Candela iba un paso más allá y nos explicaba que "cuando duermes menos de cinco horas al día y es un sueño que no es reparador, eso tiene serias consecuencias a lo largo del día" por lo que, si vemos que llevamos varios días durmiendo menos de cinco horas, hay que acudir al médico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

#AUDIO ?? Aumentan los trastornos del sueño en España: por qué nos cuesta tanto dormir y cómo dejar atrás el insomnio



??El Congreso ha aprobado una proposición en la que se pide medidas para la formación de sanitarios sobre los trastornos del sueño?? https://t.co/v7HCF4UCBb — COPE (@COPE) November 6, 2022

¿Cuáles son las consecuencias que puede tener no dormir? Pues, como explicaban nuestros expertos, "el rendimiento cognitivo bajo, las destrezas como la percepción y atención y memoria queden agotadas, el sistema cardiovascular se ve amenazado porque aumenta la presión arterialy tamién el sistema endocrino, aumenta el riesgo de padecer diabetes".

Consejos para dormir bien y combatir el insomnio

Si bien el insomnio es algo que nos causa mucho estrés, nuestros expertos han querido darnos una serie de consejos en Fin de Semana para que podamos tener un sueño reparador. Pero, antes, como explicaba Carmen Candela, es importante saber que el sueño no se recupera. "Si has pasado tres días de festival sin pegar ojo, con muchos estímulos, por mucho que duermas luego 12 horas al llegar, no recuperas el daño que te has causado" contaba.

Por tanto, nos contaban que es importante tener en cuenta algunos consejos, como, 20 minutos de lo pretendido para dormir, es bueno relajarse y encontrar una actividad que lo haga, como la lectura.

??‍?? El @doctordariof explica en @LaNochedeCOPE las razones por las que una persona asalta la nevera y da varios consejos para evitarlo



?? "Normalizar el ritmo circadiano de las comidas, en la cena elegir alimentos saciantes..."https://t.co/CEdrkiU3ZV — COPE (@COPE) March 2, 2023

Hay que evitar, como nos decía Carmen Candela, tomar alcohol, porque provoca insomnio, y también, intentar tomar bebidas calientes, como un vaso de leche, infusiones, o comer un plátano, kiwi o frutos secos un poco antes de dormirnos.

En cuanto a las siestas, ambos apuntaban a que no hay que hacerlas de más de 20 minutos, porque, sino, eso influye en la calidad de sueño. Y, sobre todo, dormir siempre por la noche.