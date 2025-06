Álvaro Morata: "Ver a jugadores como Lamine Yamal que triunfan con 17 años puede frustrar a muchísimos jóvenes"

Álvaro Morata, delantero de la selección española, concedió una entrevista a Movistar previo al documental que se presentará en los próximos días sobre él y aprovechó para hablar de cómo se encuentra después de fallar el penalti que provocó la derrota de España en la final de la Liga de las Naciones ante Portugal: "Es una situación que no es nueva. Sé cómo afrontarla. No pienso quedarme en la cama ni pasarlo mal por una cosa que es parte de la vida. He vuelto a fallar, como lo puede hacer cualquier persona, en su trabajo, en su vida, y aquí estoy. Jodidísimo. ¿Cómo te voy a decir? Cualquier cosa que te diga es mentira, pero gracias a Dios parece que está hecho a puesta, pero desgraciadamente no. Pero bueno, al final la vida sigue y yo tengo que seguir para adelante, como he hecho siempre, y como te he dicho, con muchas herramientas para gestionar sobre todas las emociones, que es difícil".

Morata habló sobre su futuro en la selección. Ahora mismo, es el capitán del equipo y fue un jugador clave en la pasada Eurocopa que ganaron los de Luis de la Fuente, tanto en el campo como en la unión del vestuario, pero ahora reconoce que no sabe qué hará porque necesita pensarlo: "Necesito pensar, necesito pensar que pase el tiempo y sobre todo, primero, por respeto a todos los aficionados al fútbol en España, después para mis compañeros y para Luis".

El actual delantero del Galatasaray se refirió a la gran explosión de Lamine Yamal, que con solo 17 años es el líder del Barcelona y de la selección española, y que es candidato a ganar el Balón de Oro: "Ver a jugadores como Lamine que triunfan con 17 años puede frustrar a muchísimos jóvenes que con su edad están en un Cadete o en un Juvenil C".