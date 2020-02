Un perro no reconoce a su dueña tras volver del ejército y ocurre lo más increíble

El reencuentro entre un perro y su dueña después de que volviera de realizar prácticas con el ejército no resultó como todos esperaban después de que no le reconociera. Sin embargo, a pesar de que Murphy no viera en Janna a su fiel compañera después de 10 semanas, pasados unos segundos ocurrió lo más increíble.

En el vídeo, que se ha convertido en todo un fenómeno social, la familia de Janna Berger comparte las imágenes del reencuentro entre perro y dueña después de que ambos no se hubieran visto en las 10 semanas que duró su entrenamiento con los marines. Y es que Janna debía marcharse a realizar misiones para el ejército de los Estados Unidos y abandonar su casa en la ciudad de Salem, en Ohio.

En el vídeo puede verse a Janna, en la entrada al garaje de la parte trasera de su casa, llamando a su perro para que salga a su encuentro. Sin embargo, y aunque el animal acude raudo y veloz a la llamada de su dueña, en primer momento retrocede confuso al no reconocer a Janna, incluso se marcha corriendo de la parcela. En ese momento, el perro vuelve de nuevo cuando escucha la voz del padre de Janna.

La mascota continúa ladrando confuso, sabe que hay alguien que le llama, pero no termina de saber quién es esa persona. El padre de la protagonista le sujeta con una mano mientras Janna le acaricia para tranquilizarle: “soy yo, ¡soy yo!”, asegura en el vídeo. Ni las caricias ni el olor consiguen que Murphy reconozca a su dueña, mientras busca de manera esquiva la mirada de sus padres. En ese momento ocurre lo más increíble.

EL PERRO MURPHY NUNCA SE OLVIDÓ DE ELLA

Murphy prueba a acercarse a Janna, dubitativo y le da un primer lametón antes de reconocer plenamente a su dueña. En ese momento se abalanza sobre ella sin mesura, nervioso, agitado y desesperado por lamer a Janna y mostrarle todo su afecto. El perro se vuelve incontrolable, ni siquiera los padres pueden calmar a la mascota que no puede contenerse.

Sin embargo, como confesaría la propia Janna más adelante, Murphy nunca se había olvidado de ella: “En la primera carta que me envió mi madre me contaba cómo cada día, desde que me fui, Murphy esperaba en la puerta de mi cuarto hasta que yo regresara”.

FUE EL MOMENTO MÁS FELIZ DE MI VIDA

El vídeo de Janna y Murphy se ha convertido en todo un fenómeno viral con cerca de un millón de reproducciones en Youtube, donde los usuarios destacaban el increíble “lazo inconmensurable” entre ambos.

Se fue hace 2 años, y su perro al principio no la reconoce, mira su reacción después�� pic.twitter.com/xWZO1evI3l — El Límite Del Bien (@ellimitedelbien) November 26, 2019

“¡No tenía ni idea de que Murphy reaccionaría de la manera que lo hizo!”, aseguraba Berger a un medio estadounidense de mascotas. “Cuando no me reconoció a primera vista me rompió el corazó. El momento más feliz de mi vida fue cuando se dio cuenta por fin de quien era yo”, aseguraba emocionada. Y es que Jenna decidió marcharse a la universidad pasados unos meses, pero manteniendo la estrecha relación que le une a Murphy y que no se olvida en solo 10 semanas. Una relación como la que muchos de nosotros mantenemos con nuestras propias mascotas.