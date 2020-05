Un perro muerde la oreja de un bebé y la reacción del niño deja a todos boquiabiertos

La relación entre un bebé y un perro puede resultar de lo más imprevisible y, en muchas ocasiones,la raza de los animales puede ser totalmente decisivas... Pero en el sentido que todo el mundo piensa. Hemos visto en muchas ocasiones, precisamente a perros de gran tamaño deshacerse en arrumacos y juegos con los más pequeños de la casa, mientras que en pocas ocasiones vemos ese grado de amistad entre mascotas de pequeño tamaño y los más jóvenes de la casa. En el caso particular de los yorkshire, se trata de una de las razas más nerviosas y difíciles en cuanto a comportamiento se refiere.

Eso sí, un perro de un tamaño tan pequeño tiene también una boca con dientes y puede ser igualmente peligroso de relacionar con un bebé, especialmente en sus primeros meses de vida en los que el niño es más sensible que nunca. Por ello, no deja de sorprender unas imágenes compartidas en Yotube por el usuario Ben Froehle, que no imaginaba seguro la repercusión en Youtube que originó el primer encuentro entre un cachorro recién llegado a la casa y su hijo, que acaba de nacer. Una relación que arrancó, de entrada, dejando al mundo entero boquiabierto.

El perro se ensaña con la oreja del niño

Por alguna razón, el pequeño yorkshire comienza a tener fijación con la oreja del bebé. Mientras el niño, confuso, no termina de entender por qué el animal tiene tantas ganas de jugar con él, queda aún más perplejo cuando el perro comienza a morderle sin cesar su pequeña oreja. El animal salta y salta y no deja ir al niño, que tiene una reacción de lo más peculiar.

Mientras en otras ocasiones hemos visto como un simple zarpazo de un hasky provoca que un niño ro9mpa en lágrimas ante la mirada perpleja de su padre, en este caso el gesto del hijo de Froehle es completamente distinto: estalla en carcajadas mientras el animal parece no dejarle tranquilo. El yorkshire continúa mordiéndole la oreja mientras el niño intenta atraparle.

Uno de los vídeos más virales

“Nuestro joven e inocente hijo es salvajemente atacado por esta bestia sedienta de sangre” escribía en padre, en tono irónico, en el texto que acompaña al vídeo. Las autoridades están indefensas contra esta amenaza. Para cuando llegó la policía la miniatura terrorífica ya se dirigía a su próxima víctima”. En cualquier caso, las imágenes ya cuentan con casi 15 millones de visualizaciones, un dato impresionante.

Tan peculiar es la personalidad de los yorkshire con los niños que, si buscamos otros vídeos virales de la misma raza en el canal de youtube, encontramos actitudes más extraña de lo que estamos acostumbrados. Es el caso de un perrito que no deja a sus propios dueños acercarse al más pequeño de la casa, al que defiende a capa y espada, entre gruñidos y ladridos, en una enternecedora escena.

Los peligros de un bebé y un perro

En cualquier caso, los expertos aconsejan no dejar sin supervisión a un perro y a un bebé cuando aún no se conocen. Aunque el animal no albergue malas intenciones, su instinto le puede jugar una mala pasada. Por ello, uno de los principales avisos o consejos que podemos aplicar es acostumbrar a la mascota al olor del niño antes de que llegara a la casa, así como dramatizar gestos tan cotidianos como cambiar los pañales.