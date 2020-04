Un perro da un 'zarpazo' a un bebé y lo que ocurre deja al padre petrificado

En muchas ocasiones hablamos de que los perros tienen una capacidad increíble para sorprender a todos cuando se encuentran por primera vez con el más pequeño de la familia, pero también hacemos hincapié en los peligros que ello conlleva. Tal es el caso de un perro de gran tamaño que, tras darle un zarpazo al bebé recién llegado a la casa deja a su padre boquiabierto. No solo con lo que hace el animal al encontrarse con el niño, sino con lo que hace el perro inmediatamente después.

Unas imágenes que han valido para crear un fenómeno viral en internet alrededor de ambos huskies, cuyas aventuras con sus dos hermanos humanos se han convertido en toda una sensación. En cualquier caso, recomendamos siempre la máxima precaución a la hora de dejar a un animal cerca de alguien tan vulnerable como un niño recién nacido.

EL PERRO DA UN 'ZARPAZO' AL NIÑO

En un vídeo que ha compartido el padre de la familia, que reside con sus dos hijos pequeños en una casa de Manchester, en Reino Unido, los tres juegan con dos alegres perros en el salón. Ambos huskies, subidos al sofá, lamen a los pequeños y brinca al son del juego que le marcan los niños. El mayor, de más de 5 años, les distrae a lo largo de la sala mientras el padre sostiene al bebé en brazos.

Todo transcurre con normalidad hasta que uno de los animales se acerca al niño y, cuando parece que lo único que va a hacer es darle un 'lametón', en realidad le busca con la zarpa. La mala suerte quiere que la pata de la mascota, uñas incluidas, impacten con la cara del pequeño, al que visiblemente le ha dolido el golpe.

EL HUSKY DEJA AL PADRE BOQUIABIERTO

Aunque el golpe ha hecho daño al niño, en realidad se trata de un “accidente” sin consecuencias y sin heridas visibles en la cara del bebé. No obstante, la reacción del perro no se hace esperar y, aunque el padre no se muestra en ningún momento enfadado ni le regaña, el instinto hace que el animal entienda que lo ha hecho mal.

En el vídeo se aprecia a la mascota recostándose sobre el padre, que abraza a su hijo mientras intenta consolarlo. La mirada del perro lo dice todo: hunde el hocico en el sofá mientras mira al niño hacia arriba de la forma más culpable. Ni siquiera se muestra despreocupado, ni se marcha, solo se queda ahí esperando el perdón del niño al que, una vez se le ha pasado el dolor, no duda en dejarlo pasar. “Accidentalmente le dio en la cara, pero cosas de estas pasan todo el tiempo. Por ello le llaman accidente...”, escribía el padre en su canal de Youtube.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE

Sin embargo, no es el primer vídeo de esta familia de Manchester en el que ocurre un “accidente”. En unas imágenes posteriores, el niño se acerca de nuevo al animal, que está sentado tranquilamente en el sofá, ajeno al bullicio.

De nuevo el perro, en un intento por jugar con el bebé, sorprende dándole otro zarpazo en la cara, antes de que su madre y su padre corran aprisa para tomarle en brazo. Un comportamiento que criticaron duramente los usuarios en la caja de comentarios antes de que esta fuera desactivada por el padre, que gestiona el canal en redes sociales.