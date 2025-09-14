Martínez-Almeida: "Sánchez, Montero, Iglesias, Yolanda, Otegi... Se han juntado los de siempre y han reventado La Vuelta"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzar un mensaje muy contundente tras la imposibilidad de que La Vuelta finalizara, tal como estaba previsto, en el corazón de la capital de España.

Comentó que la mejor decisión, viendo los disturbios entre manifestantes pro Palestina y agentes de la Policía Nacional en varios puntos de Madrid, era cancelar el final de la etapa para no poner en peligro "la integridad física de los corredores".

Almeida lamenta "que algunos lo celebren como un triunfo, incluyendo el presidente del Gobierno, al que hago directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid".

El alcalde afirmó que "la violencia ha vencido al deporte" y se quejó de que "Madrid se haya desbordado de violencia, de la cual, insisto, hago responsable directo al presidente del Gobierno por sus irresponsables declaraciones de esta mañana, incitando a los manifestantes en la ciudad de Madrid, sabiendo que había una ciudad blindada".

¿Por qué ha podido fallar el dispositivo de seguridad y los manifestantes han reventado el final de la etapa? Para Almeida, "lo que ha fallado a lo mejor hay que preguntárselo al delegado del Gobierno".

Más allá de la acción de los violentos, el alcalde de Madrid culpó a diferentes personalidades políticas de la situación que se ha vivido durante esta edición de La Vuelta: "Ya no solo son los violentos- A mí me indigna la imagen ayer de Irene Montero tratando de parar una carrera. Irene Montero, que ya sabemos quién".

Y más allá de Irene Montero, Almeida culpó a "los sospechosos habituales: Sánchez, Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díez, Arnaldo Otegi... Todos los sospechosos habituales se han juntado y al final lo han conseguido: reventar la vuelta".

"Por cierto", concluyó el Alcalde de Madrid, "que nadie piense que sufren por Gaza más que por los problemas políticos que tienen en estos momentos en España y que son los que le hacen de verdad que se hayan comportado de la manera tan irresponsable tal como se han comportado".