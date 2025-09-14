Paco González pone voz a lo que pasa por la cabeza de los árbitros cuando son llamados por el VAR: "Muertos de miedo"

Levante y Betis se han enfrentado este domingo en el Ciutat de Valencia, en un partido en el que los locales se han marchado 2-1 al descanso después de dos tantos de Iván Romero y Etta Eyong y otro del Cucho Hernández. Sin embargo, la primera parte ha estado marcada por el gol anulado a los verdiblancos después de una polémica falta sobre Iván Romero.

La jugada de la discordia

Todo ha ocurrido en un saque de esquina botado desde la derecha y que después de ser peinado en el primer palo era empujado a la red por Sergi Altimira. Iván Romero caía al suelo tras un forcejeo con Junior y el árbitro (Muñiz Ruiz), después de ver la jugada en el VAR, anulaba el gol porque el jugador del Levante, pese a no participar en la acción, si estaba en la zona de influencia del balón.

Captura. Muñiz Ruiz visualiza en el VAR la jugada entre Iván Romero y Junior.

las dudas de tiempo de Juego

La jugada ha sido debatida en Tiempo de Juego durante largo rato. Paco González calificaba como "empujín" el golpe de Junior a Iván Romero. Poli Rincón se mostraba "indignado" con lo ocurrido y hablaba de "vergüenza" y todos los tertulianos expresaban sus dudas sobre por qué el árbitro había, encima, reanudado el partido con un saque de esquina.

Rubén Martín explicaba que había hablado con Isaac Fouto y el CTA le había transmitido que la jugada estaba "perfectamente reanudada". De hecho, Pedro Martín explicaba que había un precedente y en un partido del Villarreal, Sánchez Martínez había pitado algo similar y "había anulado un gol por una falta anterior en un córner" y repitió el saque de esquina.

Captura Sergi Altimira marca a puerta vacía con el jugador del Levante en el suelo.

"Vamos a cambiar la música al VAR porque los árbitros van muertos de miedo. En esos 10 segundos de imágenes pienso que están allí pensando ¿para qué me habrán llamado?", afirmaba un Paco González que contaba una anécdota de Mateu Lahoz al que ponían una música de tiburón en un partido benéfico cuando iba al VAR.

"Me gustaría que después de acabar el partido, el árbitro tuviera una zona mixta y le pudieras preguntar. El jueves ya han arreglado todo y han decidido lo que van a decir. ¿Por qué no le dejas hablar después del partido al árbitro y que explique lo que ha pasado y no cuatro días después?", finalizaba un Poli Rincón que decía que se "pone enfermo" con lo que había pasado.

