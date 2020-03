Chico es un perro de raza husky de un año de edad que sorprendió a todos cuando entró en una comisaría de policía a altas horas de la madrugada. Sin embargo, todo el mundo se quedó helado con la razón por la que el cachorro había decidido entrar, antes de posarse sobre sus dos patas delanteras sobre el mostrador de atención ciudadana, en una imagen que ya ha dado la vuelta al mundo.

Los agentes se quedaron anonadados ante la actitud del animal y no dudaron a la hora de compartir el momento en redes sociales. Una historia que se volvio viral al instante pero, lo más sorprendente, era la explicación que se escondía después de tan extraña aparición.

EL PERRO 'CHICO' DESCUBRE UNA COMISARÍA

En la comisaría municipal de Odessa, en el estado de Texas, un perro entró a las 3:30 de la madrugada por su propio pie, solo y sin nadie que le acompañase. Nadie sabía de dónde había aparecido el animal, solo que, al llegar, se acercó hasta la ventanilla de información de la policía local de la ciudad estadounidense y apoyó sus patas delanteras. Un gesto simpático que le hizo ganarse la amistad de los agentes que se encontraban esa noche de guardia.

Decidieron tomarle dos fotografías y subirlas a sus redes sociales para divertirse con el inusual gesto del animal. En un primer momento utilizaron las fotografías para hacer publicidad del trabajo que realizan pero, inmediatamente después decidieron llamar a la protectora de animales, que les aconsejó mirar la identificación en su collar.

UNA ESCAPADA INESPERADA

Sin embargo, el chip se había caído del collar del perro y no podían identificarle, por lo que lo dejaron en la sala de espera mientras hablaban con la protectora. El animal no esperó y se marchó tal cual había entrado en las instalaciones, como si nada. Poco importó que los agentes salieran en tromba de la comisaría para buscarle, el perro ya no estaba por allí.

EDWARD PERDIÓ DE VISTA A SU PERRO

Edward Alvarado es un amante de los perros que parecen lobos y, por ello, adoptó a Chicho, un husky que mucho tiene que ver, al menos físicamente, con los cánidos más salvajes del bosque. Un día, a altas horas de la madrugada, el animal desapareció sin dejar rastro. Unos días después, y tras haber interpuesto una denuncia por desaparición, el joven recibió un aviso de su propio sobre: había encontrado una foto viral en redes sociales de un perro.

Un día después, y tras haber interpuesto el anuncio de desaparición, Edward vio las fotos de la comisaría de Odessa y reconoció a su perro Chico: definitivamente era aquel que había entrado por su cuenta en el recinto policial y el mismo que se había marchado por su propia cuenta.

INTSTINTO PERRUNO PARA HUIR Y PARA VOLVER

Lo que Edward sabía y los agentes no, era que la comisaría estaba apenas a un kilómetro de la casa en la que Chico vivía con su dueño y a la que terminó regresando por su propia cuenta. El perro se había perdido y acudió a un centro de policía para que le encontrarse y resolver el misterio de su propia huida y, al no dar sus frutos, terminó por regresar por su cuenta a su propia casa. Eso sí, no sin antes convertirse en todo un fenómeno en redes sociales.

El propio dueño de Chico explicaba a la cadena de informativos locales KGET: “Cuando mi sobrino me dijo que Chico era el de las fotos virales salí a la parte de atrás de la casa para comprobar que estaba desaparecido, pero el perro ya estaba allí, esperando”. Y es que a través del reportaje en la cadena de televisión tanto el perro como su dueño pudieron regresar a la comisaría donde comenzó la fama del animal.

Una historia que sirve de lección para que nunca dejemos de estar alerta a nuestras mascotas y que estemos pendientes de lo que ocurre cuando los dejamos desatendidos y, aunque en este caso el azar ha conseguido que todo salga milagrosamente bien, tanto Edward como Chico podrían no haber tenido tanta suerte.