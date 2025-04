El objeto de los años 90 que es posible que tengas guardado en casa y por el que puedes ganar mucho dinero: buscado entre los coleccionistas

Es habitual el hecho de guardar cosas en casa que nos evocan recuerdos. Pero, la mayoría de ocasiones, no volvemos a utilizar esos objetos.

Un día cualquiera, se nos ocurre hacer limpiada en nuestro trastero, en nuestro hogar y... ¡nos podemos llevar una auténtica sorpresa! ¿El motivo? Pues porque ese producto que creíamos que no valía absolutamente nada, es un auténtico tesoro para los colecionistas.

En este caso, te voy a hablar de un juguete muy codiciado. Es el Mitsubishi Pajero TT - Rojo Vintage del año 1993. Se trata de una edición limitada. Se vende por precios que oscilan entre los 100 y 360 euros. Un ejemplo de ello es este Scalextric, también Mitsubishi Pajero TT, que se vende por casi 400 euros.

Así que, ya sabes. Si tienes uno de estos juguetes en tu poder... míralo. Puedes llevarte una alegría. Y un pellizquito de dinero, que nunca viene mal.

Un poco de historia....de este juguete histórico

Scalextric es una marca que fue lanzada en el año 63 por la juguetera Exin.

En 2017 celebró el 55 aniversario en nuestro país. Pese al transcurso del tiempo, se ha mantenido como uno de los juguetes que más desean los niños. Por este motivo, han ido innovando en sus productos con el paso del tiempo. Por ejemplo, eliminaron los cables dentro de los coches, incorporaron luces con transmisión por fibra óptica y muchas más funcionalidades.

Europa Press ScalextricEuropa Press Reportajes / Europa Press05/9/2001

Hay muchas personas que sienten este juguete como mucho más que eso. Es una pasión. Como le ocurría a Juan Carlos Palos. El 1 de marzo de 2020, 12 días antes del confinamiento, abrió sus puertas el circuito de Scalextric más grande del mundo. Un circuito monumental, que se encontraba en Getafe, y Juan Carlos bautizó con las iniciales de su mujer, Victoria Cortés Molina: VCM Slot.

un auténtico amante de los scalextric, juan carlos palos

Más de 3.000 horas para montar este circuito de ensueño al que no le falta detalle. Es tan grande que un coche tarda tres minutos en dar una vuelta completa. Y, lo mires por donde lo mires, esta joya es una exageración: 100 metros cuadrados de superficie, 350 farolas hechas con más de 2.000 diodos LED, 300 árboles, zonas ajardinadas, tramos específicos de velocidad, dos puentes colgantes, una cascada, 357 curvas, más de 1.000 vías y cuatro kilómetros de cable.

Juan Carlos Palos, creador de este Scalextric, contaba en 'Herrera en COPE' que la razón por la que él no puede hacerse cargo de este circuito tras su jubilación es porque "la vida tiene sus etapas. Ahora toca jubilarse y disfrutar de lo que hasta ahora no he podido disfrutar".

"Tenemos gente de toda España y mi primera reserva, en tiempos antes de la pandemia, fue de una persona que vive en Tasmania", añadía.

Este Scalextric era una oportunidad para poder apreciar la historia de lo que fue y es un juguete que imitaba la realidad: "Tenemos la suerte de que Scalextric colabora con nosotros y tenemos aquí parte del museo de Scalextric y hay piezas únicas que podemos ver como es el 600 (un coche de la marca SEAT que se fabricó y diseñó íntegramente en España)", comentaba Juan Carlos.