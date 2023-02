El scalextric más grande del mundo podría cerrar sus puertas para siempre: "Ahora toca jubilarse y disfrutar"

Los sueños no se pueden robar. Igual que no se pueden donar o heredar, y me atrevería incluso a decir que ni comprar. Los sueños llegan sin permiso, no avisan (muchos de ellos se cuelan cuando aún somos niños), se quedan en algún rincón de nuestro interior y los vamos empujando, con más o menos determinación, hasta qué o se alcanzan o se olvidan y desvanecen para siempre.

Pienso en Juan Carlos Palos y en su gran sueño: tener un Scalextric. Siempre se lo pidió a los Reyes Magos. Con cinco, con siete, con nueve años… y nada. Lamentablemente nunca llegó. Así que cuando alcanzó la mayoría de edad y consiguió un trabajo, decidió emplear su segundo sueldo en comprarse uno.

Aquello fue el comienzo de una pequeña locura que ha ido creciendo sin remedio con el paso de los años. Durante décadas alimentó su afición y su sueño, montando y desmontando pistas en el garaje de su casa, hasta que llegó el momento de hacer “algo más grande”.

Con mucho esfuerzo, trabajo, y por supuesto, cariño; el 1 de marzo de 2020, 12 días antes del confinamiento, abrió sus puertas el circuito de Scalextric más grande del mundo. Un circuito monumental, que se encuentra en Getafe, y Juan Carlos bautizó con las iniciales de su mujer, Victoria Cortés Molina: VCM Slot.

Más de 3.000 horas para montar este circuito de ensueño al que no le falta detalle. Es tan grande que un coche tarda tres minutos en dar una vuelta completa. Y, lo mires por donde lo mires, esta joya es una exageración: 100 metros cuadrados de superficie, 350 farolas hechas con más de 2.000 diodos LED, 300 árboles, zonas ajardinadas, tramos específicos de velocidad, dos puentes colgantes, una cascada, 357 curvas, más de 1.000 vías y cuatro kilómetros de cable.

Un maravilloso sueño, hecho realidad con mucho esfuerzo, que puede desvanecerse de un plumazo en poco más de tres meses. El próximo 1 de mayo, Juan Carlos Palos se jubila y si no encuentra relevo, el circuito de Scalextric más grande el mundo cerrará sus puertas para siempre.

Juan Carlos Palos, creador de este scalextric, cuenta en 'Herrera en COPE' que la razón por la que él no puede hacerse cargo de este circuito tras su jubilación es porque "la vida tiene sus etapas. Ahora toca jubilarse y disfrutar de lo que hasta ahora no he podido disfrutar"."Tenemos gente de toda España y mi primera reserva, en tiempos antes de la pandemia, fue de una persona que vive en Tasmania", añade.

Sin embargo, hay una posibilidad de que este scalextric continúe en funcionamiento: "Tengo dos gestiones muy avanzadas, una casi completamente cerrada, con lo cual yo creo que la buena noticia a dar es que de aquí a unos 15 días puede haber continuidad a este proyecto", explica Juan Carlos.

Este scalextric es una oportunidad para poder apreciar la historia de lo que fue y es un juguete que imitaba la realidad: "Tenemos la suerte de que Scalextric colabora con nosotros y tenemos aquí parte del museo de Scalextric y hay piezas únicas que podemos ver como es el 600 (un coche de la marca SEAT que se fabricó y diseñó íntegramente en España)", comenta Juan Carlos.

Cuando Juan Carlos se compró el scalextric no le pusieron ninguna pega en su casa. Pero tenía que aprovechar el tiempo, como aprovechar cuando estaba solo en casa para poder montarlo, por ejemplo. Lo única pega que le pone su Juan Carlos a su scalextric actual es que cuando hay que limpiar "son 4 horas de aspirador".