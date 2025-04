El detalle particular de este objeto de los años 80 y que puede hacerte ganar hasta 3.000 euros si lo tienes en casa: buscado entre los coleccionistas

Hay determinados objetos que no desechamos porque nos evocan recuerdos. Y ahí están. En un trastero, un cajón, un armario... acumulándose. No los utilizamos. Pero debes saber que muchas veces son auténticos tesoros. Piezas que buscan los coleccionistas de todo el mundo con gran interés. Y, al comprobar el valor de ese tesoro que tenemos en casa vía online...¡nos llevamos una sorpresa!

En esta ocasión, te voy a hablar del producto de un objeto de un grupo muy mítico. ABBA. Se trata de un vinilo con una versión promocional del single de ABBA 'Hova's Vittne', de 1981. Este disco se distribuyó solamente entre los de la compañía discográfica. Por eso, hay apenas 200 copias en todo el mundo.

Si quieres descubrir si tienes el original en casa, debes revisar ambos lados del vinilo. Tiene 'Hova's Vittne' en el lado A y 'Tivedshambo' en el lado B. Y si resultas tenerlo, debes saber que tienes un objeto muy codiciado por el que puedes ganar... ¡hasta 3.000 euros!

En el portal Discogs se vende por esa cantidad, lo que da cuenta de que se trata de una pieza excepcional y que, algunos, quieren tener en su poder. Así que si necesitas esa cantidad de dinero y cuentas con este vinilo, debes saber que no se venderá con mucha dificultad.

También hay muchísimos fans de ABBA que quieren atesorar cosas de su grupo favorito y no les importa pagar cualquier cantidad para contar con piezas excepcionales, como es el caso que te desgranábamos anteriormente. Un vinilo que, ojo, como te decíamos... solamente hay 200 copias por todo el mundo.

Sin embargo, y, más allá de este vinilo, hay otros que también son muy codiciados por los coleccionistas. Aquí te desgranamos algunos de ellos, por si acaso: The Beatles - Yesterday and Today (1966), Bob Dylan - The Freewhelin' Bob Dylan (1963), Bruce Springsteen - Spirit in the Night (1973), Cherry Five - Cherry Five (1975), David Bowie - The Prettiest Star (1973), Elton John - I've Been Loving You (1968) o dos de Elvis Presley: Speedway (1968) y That's All Right (1954).

Así que, ya sabes. Comprueba esos vinilos que tienes guardados en casa por si te dan alguna alegría (económicamente hablando).

los vinilos de dos grupos españoles que también tienen un elevado valor en el mercado del coleccionismo

Si cerramos el foco en grupos españoles, también hay vinilos que pueden tener un gran valor en el mercado.

Un ejemplo de ello es el primer álbum de un dúo que muy pocos recuerdan en nuestro país. Los Vainica Doble , con Gloria van Aerssen y Carmen Santonja, llegaron a influir de manera crucial en el pop más temprano de nuestro país. Su primer disco, cuyo nombre era, precisamente, Vainica Doble, es del año 1971 y marcaría el comienzo de una nueva etapa del indie español cuyos ecos llegan hasta nuestros días.

Veneno, por otra parte, fue una banda efímera que tan solo llegó a publicar un único disco, pero qué disco. Kiko Veneno y los hermanos Rafael y Raimundo Amador se armaron de música para lanzar un disco que pasaría en su momento desapercibido y que es hoy considerado uno de los mejores de la música patria.

Este primer disco, en su primera edición promo, en perfecto estado, puede llegar a costar entre 500 y 800 euros en la actualidad, a pesar de que las nuevas reediciones hayan alcanzado las más de 300.000 copias vendidas. Casi nada.