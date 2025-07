Una mujer pide un cruasán en una pastelería y al ver el ticket desata el caos en las redes por lo que le llegan a cobrar: “No nos dijeron nada”

Una pastelería en Treviso se ha convertido en tema de debate después de que una clienta tuviera que pagar un recargo de 10 céntimos por pedir que le cortaran a la mitad una brioche artesanal, tal cual cuenta Corriere della Sera. El caso se volvió viral cuando la mujer mostró el recibo en internet, lo que generó una avalancha de comentarios negativos en las redes sociales y provocó que la valoración del local en Google bajara de 4,5 a 3,5 estrellas.

No es ni la primera ni la última polémica generada por un simple ticket. Los hielos, el pan y las salas suelen ser los temas que más discrepancias generan entre locales y clientes, pero este caso provocado en una pastelería italiana es solo una muestra más del daño que las redes sociales pueden provocar en los negocios.

El dueño reacciona con tranquilidad

"A menudo es necesario rellenar ambas mitades y usar dos platos". De esta manera, el dueño del local Massimiliano Viotto, justifica el suplemento en el precio final. Según Viotto, esta decisión busca asegurar la calidad y la presentación del producto, sin que el margen de ganancia por cada brioche se vea demasiado afectado. Incluso asegura cumplir a rajatabla la ley: “La recarga está claramente indicada en la caja y se incluye también en el nuevo menú impreso”.

Alamy Stock Photo Imagen de una terraza llena

De la misma manera que cualquier otro caso polémico, podemos encontrar dos bandos: los que apoyan al local y los que no entienden la decisión, pero en lo que sí suelen coincidir estos casos, es en una pérdida de clientes por parte del local. Afortunadamente, los clientes habituales de la pastelería Audrey Pâtisserie han respondido: “La opinión pública general es positiva. Nuestros clientes habituales han mostrado solidaridad y apoyo”.

Las redes recogen la ira de la gente

Apenas tras año y medio de su inauguración , la pastelería ha tenido que enfrentarse a una polémica que ha cruzado Italia. Ya son 115 reseñas en Google y si le echamos un ojo podemos ver que las valoraciones más comunes son el 1 y el 5, lo que hace indicar que el servicio y la calidad es buena, pero ante el eco de las redes sociales, pocos consiguen salvarse. Lo que resulta triste es el hecho de que pongan reseñas personas que no han visitado el local y así lo contaba su dueño: “Nos han inundado con reseñas de una estrella de gente que nunca ha estado en nuestra pastelería”.

Redes Sociales

2822 comentarios recoge la cuenta de Tik Tok de actualidad ‘flashtv_notizie’, en el vídeo publicado en relación a este caso y podemos encontrar comentarios del tipo: ”Yo sinceramente no habría vuelto a ese bar", con 4691 likes o: “A mí una vez me hicieron pagar los cubitos de hielo a 50 centavos cada uno”, con 3905 me gustas. Los comentarios positivos son bastante más difíciles de encontrar.

reseñas de Google

Jugar al límite suele salir mal

A pesar de la defensa de su dueño: “Actuamos dentro de la ley de Italia”, este tipo de gestos son los menos gracia hacen a los clientes, ya que a veces optar por la claridad es la mejor opción a largo plazo, ya que un aumento de 10 céntimos que puede acabar en pérdidas enormes para el local. Un accidente que debe sentar un precedente y más en la época de las redes sociales.