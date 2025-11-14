Sergio Dalma: "No pensaba que volvería con las canciones italianas, habían pasado 15 años y muchas estaban en el cajón, pero eran muchas buenísimas"

El artista Sergio Dalma ha visitado el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito para presentar su nuevo trabajo, 'Ritorno a Via Dalma'. Este lanzamiento marca el regreso del cantante a la música italiana, un universo que, según confiesa, no esperaba retomar. "No pensaba que volveríamos otra vez con las canciones italianas, pero es que cuando nos dimos cuenta que habían pasado 15 años y que se habían quedado muchas canciones en el cajón, y además muchísimas buenísimas", ha explicado Dalma sobre un proyecto que celebra el aniversario del exitoso 'Vía Dalma', del que ya ofreció una 'playlist' en COPE.

Un repertorio elegido a piel

La selección de temas para este nuevo disco ha sido un proceso minucioso y muy personal. "El resultado es cuestión de piel", ha afirmado el cantante. La reunión para decidir el repertorio duró ocho horas y contó con un equipo de varias generaciones, lo que permitió que cada uno aportara diferentes canciones. Dalma ha confesado que probar los temas fue clave, ya que algunas canciones parecían imposibles de defender al principio, como las de Mina o Carrà. "Al final dices, 'oye, ¿por qué no experimentar un poco más?'. Ha sido más arriesgado, pero ha valido la pena", ha señalado.

A mi edad, yo creo que ya dices, me tiro ya sin red" Sergio Dalma Cantante

El disco cuenta con una producción muy cuidada y variada, que combina partes electrónicas con otras más orgánicas. Dalma ha destacado la importancia de trabajar "de piel y de sensación", ya que la música trata con emociones que deben trasladarse al público. Esta filosofía de trabajo se ha convertido en una seña de identidad en su carrera, donde ha llegado a confesar algunas de sus manías en los conciertos.

El lado más personal de Josep Sergi Capdevila

Durante la entrevista, ha habido tiempo para recordar sus inicios. Antes de que 'Esa chica es mía' lo catapultara a la fama en 1989, Josep Sergi Capdevila —su nombre real— estudiaba Filología Románica y actuaba en pubs y discotecas de Barcelona. "Nunca me hubiera imaginado que hubiéramos llegado a este punto, hablar de 35 años, de todos estos discos, de pisar escenarios que no hubiera pensado nunca", ha reflexionado. Pese al éxito y a haber vendido más de 4 millones de discos, Dalma mantiene los pies en la tierra. "Mi padre siempre decía una cosa que se me quedó grabada: 'por muy arriba que llegues, siempre sé humilde, siempre del barrio'", ha compartido.

Esa humildad se refleja en su vida cotidiana. El artista ha confesado que le encanta ir al mercado y que, desde que es abuelo de su nieto Sergi, no para de enseñar fotos. "Siempre me decía mi madre, 'ya verás el día que seas abuelo cómo se siente todo de otra forma'. Y es verdad", ha comentado entre risas. Además, pese a la fama de temas como 'Bailar Pegados', asegura que le gusta pasar desapercibido.

Ya verás el día que seas abuelo cómo se siente todo de otra forma" Sergio Dalma Cantante

El futuro de la música

De cara al futuro, Dalma se muestra convencido de que la conexión directa con el público es insustituible. "Quiero pensar que ese contacto que tienes con el público ni la inteligencia artificial podrá con ello", ha declarado. También ha recordado con gran cariño a Raffaella Carrà, a quien describió como una profesional "cercana, generosa y con un trato exquisito", tras coincidir con ella en sus inicios en la televisión italiana y, años más tarde, en España. El nuevo disco 'Ritorno a Vía Dalma' ya está a la venta.