Se mudan a Madrid y el "secreto" que encuentran nada más llegar el piso les deja mudos: "Corrimos"

Muchas veces lo hemos comentado, y no es para menos: buscar un buen piso para alquilar suele ser misión imposible. Porque sí, tú sueles tener unos requisitos que no todo inmueble tiene, como que no sea un piso interior, que tenga un número de habitaciones que se adecúe a tu familia, o que no sea un bajo.

Por no hablar, por supuesto, de la necesidad de que esté a un buen precio y que sea asequible para ti. Que reúna todas esas condiciones y que no te salga por un ojo de la cara es, en efecto, algo que suele ser bien difícil. Por eso, cuando lo encuentras, aunque tengas que dejar de lado alguno de esos requisitos, lo atesoras del todo.

Es lo que les ha pasado a estos jóvenes, que en su etapa de estudiantes y primeros trabajos, ha decidido mudarse a Madrid. En la capital han encontrado un piso que cumplía con todo lo que ellos querían, incluso venía con muebles. Claro, que no esperaban encontrar un "secreto" detrás de uno de los muebles que les habían dejado que cambiaría su vida.

Así lo han contado a través de sus redes sociales, en TikTok, y todos los que lo han visto no han dado crédito a lo que veían.

El "secreto" que se escondía tras un armario

Llegaban al piso y, como es normal, se ponían a examinar todo lo que hay en el piso en cuestión. Lo que no esperaban era que, detrás de un armario que ya estaba en la casa, encontrasen un "secreto" que no suele ser habitual en ningún piso.

Y es que, moviendo ese armario en cuestión, veían que había una puerta con unos cerrojos extraña. Cuando consiguieron abrirla, se dieron cuenta de que había todo un piso paralelo del otro lado. Sí, sí, un pasillo con sus habitaciones y todo perfectamente preparado.

Eso sí, no para entrar a vivir, porque se veía a leguas que estaba oscuro y que no podía ser habitable... Aunque, una buena reforma, y tiene dos pisos.

De hecho, conforme lo observaban (y subían convenientemente a sus redes sociales) se daban cuenta de que era todo un piso con prácticamente las mismas medidas y con otra puerta de servicio. Eso sí, daba un poco de mal rollo y confesaban que "corrieron" cuando escucharon un sonido extraño en el interior.





No sabemos qué van a hacer con ese piso paralelo, pero es cuando menos extraño que haya llegado hasta ahí.

