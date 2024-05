La última hora del valenciano hospitalizado en Cancún: "un paso gigantesco"

Evoluciona favorablemente Adrián, el joven de Alzira ingresado en la UCI de un hospital de Cancún, ya ha despertado, aunque "no se acuerda de nada, no sabe dónde está y no puede hablar", y hoy será visitado por el cónsul honorario de España según cuenta Marata Parada, cuñada de Adrián.

La familia se muestra especialmente esperanzada porque Adrián ha dado "un paso gigantesco", ya que en los últimos días les decían que estaba estable, pero claro, "no había cambiado nada en tema de analíticas, tema de pulmones y tema de respiratorios, ahora sí".

El bocadillo solidario que puedes comprar para ayudar al valenciano hospitalizado en Cancún La localidad valenciana de Alzira está volcada con Adrián y Sofía, los valencianos que están hospitalizados en Cancún y que cada día de UCI les está costando 8.000 Ainhoa ClavelValencia 13 may 2024 - 14:01

Todo va muy poco a poco "al despertarse después de una semana no es consciente de todo lo que ha sucedido". Su mujer, Sofía, y hermana de Marta, quien ha hablado en COPE, "está mejor, le ha cambiado hasta la voz, llevábamos días muy preocupados porque era una ansiedad continúa".

Marte reconoce que su hermana está siendo muy fuerte, pero que cuando llegue a España "necesitará ayuda, porque al final el cuerpo no puede más, se puede venir abajo".

Además, también ha indicado que la familia desconoce si el Gobierno español "va a hacerse cargo", y ha explicado que su hermana le ha dicho que este miércoles recibirá la visita del cónsul honorario: "Imagino que se hablará el tema. Hasta el momento no sabemos nada, posiblemente hoy se aclare algo, no lo sé".

Los médicos confían en que si sigue respondiendo a la medicación podría plantearse su trasladado a España en un avión medicalizado. Aunque eso sí, como mínimo y en el mejor de los casos, la familia estima que debe permanecer hospitalizado una semana o dos, a razón de 8 mil euros el día de factura hospitalaria.

Marta explica que los médicos, pese a la favorable evolución, "hay que esperar, tiene que mejorar y estar seguros de que pueda viajar sin ningún tipo de problemas".

Adrián lleva ya más de una semana ingresado después de sufrir un corte de digestión en la piscina de su hotel de Cancún -estando de luna de miel-, y un ahogamiento posterior le provocó el encharcamiento de los pulmones y una parada cardiorrespiratoria.

Este fin de semana le han realizado un segundo TAC que muestra una mejoría en los pulmones y está respondiendo positivamente al tratamiento con antibióticos. Lo cuenta en COPE esperanzada Marta Parada, hermana de Sofía y, por tanto, cuñada de Adrián.

Respecto al posible traslado a España, el doctor Julio Llorens, jefe de cuidados intensivos del Hospital Quirón, explica en COPE que el traslado en avión "puede ser una buena opción: solo requiere que esté equipado del sistema respiratorio adecuado, y de que haya un equipo médico especializado durante todo el trayecto"

Y por eso la familia ha iniciado las conversaciones con las autoridades españolas en México para abordar esta posibilidad y su posible traslado al hospital de La Ribera, en el municipio de Alzira, donde la mujer de Adrián trabaja como auxiliar de enfermería en la UCI. De hecho, el hospital se ha volcado y ya tiene todo dispuesto para recibir a Adrián.

En cualquier caso, parece que sale el sol para esta familia valenciana que cada día debe hacer frente a unos desorbitados gastos médicos. Por el momento, ya son más de 90.000 euros los que han tenido que abonar para pagar las facturas hospitalarias. "Estamos tirando todos los ahorros de toda la familia de las dos partes y nos están ayudando, pero -obviamente- son cantidades muy elevadas de dinero cada factura". En estos momentos la familia ya baraja pedir un préstamo bancario.

Mientras, la familia continúa recaudando fondos: el municipio de Alzira, donde reside la pareja, sigue volcado en la recaudación de donativos. "Quiero dar las gracias por todo lo que nos están ayudando el pueblo de Alzira. La verdad que se han volcado muchísimo,, no nos esperábamos toda esta reacción y la verdad que estábamos muy agradecidos. Lo que pasa es que es mucho dinero".









Además de la leve mejoría clínica de Adrián y de la ola de solidaridad que están demostrando amigos y vecinos, hay una tercera cuestión importante desde que la noticia está en boca de todos, ya que la presión mediática ha hecho que desde el hospital que atiende a Adrián hayan flexibilizado sus exigencias. Se llegó a apuntar que habían amenazado con desconectar a Adrián si no se pagaban las facturas, pero Marta reconoce que al saltar la noticia a los medios, el eco ha llegado hasta México y el centro ha suavizado las formas y reciben un buen trato.