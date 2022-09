El mapa que muestra las mejores ciudades del mundo para jubilarse: dos son españolas

Este septiembre se ha dado por comenzado un nuevo curso, una nueva temporada. Un año diferente, por primera vez en dos años, sin apenas restricciones por el covid, a excepción del uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud o el transporte público en España.

Una de las buenas noticias de este curso 2022-23, es el regreso de los viajes del Imserso con total normalidad.

El programa de turismo social del Imserso para la temporada 2022-2023 ya tiene su comercialización puesta en marcha, con precios desde 115 euros por un viaje de cuatro días por capitales de provincia, hasta 405 euros por uno de 10 días a Canarias, incluyendo el transporte.

Pero, fuera de términos puramente vacacionales, hay jubilados que deciden cambiar su residencia para vivir esta etapa de su vida en busca de la tranquilidad. Un buen precio, estar cerca del mar o de la montaña, que sea un lugar bonito... Pues Doug Silver, de la revista International Living, ha elaborado una lista con las 5 ciudades menos conocidas para la jubilación en 3 países conocidos son sorpresa, ya que 2 de ellas son españolas.





Una de ellas es Logroño. Cuenta Silver en la revista que, cuando llegó con su mujer, pensaron que estaban en un pueblo fantasma. ¿Por qué? Habían salido en la hora de la siesta. Ya unas horas más tarde, descubrieron la verdadera Logroño.

De allí destacan el ambiente, la ilumación, lo bonita que es la ciudad y el buen precio. Cuentan que se puede alquilar un apartamento céntrico de cuatro dormitorios y dos baños por unos 650 euros al mes.





Y la otra, como bien se puede apreciar en la imagen, es Burgos. Con su principal imagen, la Catedral, y una ubicación a la mitad de la ruta más famosa del Camino de Santiago, cuentan en International Living que está llena de encanto europeo muy asequible, una arquitectura magnífica, muy buenos bares de tapas y fácil acceso a pie.

Al igual que con Logroño, destacan su precio a la hora de vivir. Dicen que se puede vivir con menos de 2.000 euros al mes, ya que el precio de las viviendas oscila entre los 450 y los 700 euros, dependiendo del número de habitaciones.

Las otras tres ciudades seleccionadas son Mindo y Vilcabamba, en Ecuador; y Guanajuato, en México.

Casi cuatro de cada diez jubilaciones, hasta el mes de julio, fueron anticipadas

Actualmente, para calcular la pensión se tienen en cuenta los últimos 25 años de la carrera laboral, pero se podría aumentar a los 35 años. Aunque todavía hay que esperar para ver cómo llevan a cabo esta medida. Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas explica que “supondría una disminución de la pensión media inicial de casi un 9%”. Además añade que “a partir de 2045 se produciría un ahorro importante del PIB. Cada año disminuiría un 0,8%”.

En enero de este año entró en vigor el primer paquete de medidas de la reforma. Una de ellas fue el aumento de la penalización de las jubilaciones anticipadas. Aún así, hasta julio, el 37% de los retiros fueron de este tipo. Lucas tiene 62 años y era administrativo en una empresa de automoción. En febrero hicieron un ERTE, le mandaron a consumir los 20 meses que tiene de paro y en septiembre de 2023 se va a prejubilar. “Me tengo que jubilar con 63 años y me van a descontar un 13% de la pensión, lo que me supondría 400 euros menos al mes”, cuenta Lucas. “Las nuevas modificaciones me perjudicarían aun más: pasarían a descontarme un 17%. Voy a echar cálculos e intentaré jubilarme en diciembre”, añade.

Felipe Herranz, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid considera que “la jubilación anticipada perjudica al sistema, ya que se dejan de ingresar cotizaciones y se empiezan a pagar prestaciones”. Pero, tal y como cuenta el profesor de la Universidad de Valencia e Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Enrique Devesa, “el ahorro que se está consiguiendo con el aumento de las penalizaciones a los retiros anticipados es muy pequeño. Por lo que la sostenibilidad del sistema pasa por poner en marcha otro tipo de medidas”. Una de ellas es aumentar aún más la edad de jubilación, que actualmente se encuentra en los 66 años y dos meses y se irá incrementando progresivamente hasta llegar a los 67 años en 2027.