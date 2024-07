Las miradas del mundo están este viernes en París, cuando comiencen a desfilar por el río Sena los barcos que transportarán a los deportistas olímpicos hasta los pies de la torre Eiffel, en una espectacular ceremonia de apertura que, por primera vez, no tendrá como escenario un estadio. La Ciudad de la Luz mantiene en secreto la mayoría de detalles de la gran fiesta inaugural, que comenzará a las 19.30 horas y durará 3 horas y 45 minutos, y que estamos siguiendo en COPE desde las 19:10h con Manolo Lama y todo el equipo de enviado especiales a la capital gala.

La expedición española durante el desfile inaugural de los Juegos de París 2024EFE





Hemos podido hablar con diferentes deportistas de la delegación española, como Paula Barceló, mientras nos contaban cómo se está viviendo el ambiente en París y cómo estaban viviendo esa ceremonia inaugural y el encendido de la llama olímpica. Hay que decir, en honor a la verdad, que está siendo todo bastante espectacular.

Hemos visto ya desfilar a la delegación española por el río Sena, y por eso, no hemos podido sino llamar a alguien que sabe mucho de moda, para que nos cuente cómo está viendo ese desfile inaugural y qué opinión le merecen los españoles. Esa persona no es otra que la socialité Carmen Lomana.

La prenda que critica Carmen Lomana de la delegación española

El río Sena de París ha acogido desde las 19:30h el desfile de las delegaciones y fue pasadas las 20:30h cuando pudimos ver al equipo español, con los abanderados Marcus Cooper Waltz y Támara Echegoyen al frente del mismo. En el siguiente vídeo de nuestros compañeros de Eurosport puedes ver cómo ha sido este momento.

Lejos del río Sena y de París está Carmen Lomana, pero eso no significa que ella no esté pendiente de lo que está pasando en la ciudad de París. Antes de nada, desde Marbella, ha confesado que le está pareciendo todo un espectáculo esta inauguración.

"Estoy viendo todo este show con María Antonieta incluida, es un teatro. París no solo es capital de la elegancia, los franceses aprecian como nadie la moda, la belleza, los perfumes, todo el mundo asocia el glamour con París" confesaba.





Eso sí, cuando ha pasado la delegación española, ha criticado una prenda que, aunque no llevan ahora, sí van a llevar: el chándal. "El chándal no me gusta, me parece bien para después de entrenar, si vas en invierno para calentar un poco. Si hace frío en invierno, pueden ponérselo, no lo he puesto en la vida, pero me he vuelto tolerante" decía.

En ese momento, Manolo Lama le instaba a ponérselo, porque "a Carmen es que le queda bien todo".

La opinión de Carmen Lomana sobre el uniforme español

La socialité no se ha quedado corta con la opinión que guarda sobre esta ceremonia inaugural y, por esa misma razón, ha hablado del uniforme de los españoles en este día tan especial.

"Me ha gustado el uniforme español bastante, encuentro que van muy elegantes y bien, me ha fascinado los mongoles. Son una maravilla, sacando sus raíces pero revisándolo, muy elegante" expresaba.

Preguntada por Manolo Lama, director de Tiempo de Juego, Carmen Lomana aseguraba que le parecía bien el uniforme, porque, si se hubieran puesto otra prensa, habría sido un "circo. Creo que tienen que ir elegantes, con colorido bonito, y no hacer demasiados aspavientos." sentenciaba.