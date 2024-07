Una catalana pide un bocadillo en Asturias y se lleva una sorpresa cuando se lo traen: "Quita el hambre"

Que en Asturias se come bien es algo que nadie debería dudar, pero es que además, la oferta gastronómica de la región se incrementa hasta con lo más humilde, como puede ser una simple tapa o aperitivo. Así lo descubre una joven catalana que visita estos días esta región de España y su sorpresa al recibir un bocadillo lo dice todo.

Si hablamos de gastronomía española, no podemos dejar de mencionar la abundancia en sabores de la cocina del norte de España. Los siguientes platos típicos asturianos son ejemplo de esta tradición culinaria que ha sido capaz de llegar a nuestros días, no porque hayan tenido que ser rescatados, sino porque nunca han perdido su lugar.

Sus verdes laderas cayendo sobre el Mar Cantábrico son perfectas para desaparecer del mapa y conectar con la naturaleza. Ese es el principal motivo por el que el New York Times escogió Asturias como uno de los destinos imprescindibles de 2020. Pero seguramente los que decidieron también se enamoraron de la gastronomía.

Lo primero que tienes que saber si quieres recorrer este paraíso natural con el paladar, es que en Asturias no se andan con tonterías y vas a comer en calidad, y sobre todo en cantidad. Aquí no se pasa hambre. Prepárate para disfrutar de abundantes platos de fabes, cachopo, arroz con leche, pixín, cabrales, pastel de cabracho, pescados y mariscos de aúpa y mucha sidra.

Un bocadillo

El coste de la vida sigue al alza. El precio de las materias primas no deja de subir y a esto hay que sumarle las elevadas facturas de luz o de la gasolina. Por no hablar de lo que supone pagar una hipoteca, el alquiler o la letra del coche con los sueldos de hoy en día.

Muchos relegan el ocio a un segundo plano, dado que las cuentas no les saldrían. Si quieren acudir a un bar o un restaurante para comer o tomar algo, deben rascar aún más sus bolsillos. Pero, por suerte, en Asturias aún quedan locales donde comer bien y a un precio asequible.

Si en algo coinciden aquellos que visitan en Asturias, así como los propios asturianos, es que en Asturias la cocina destaca, no sólo por ser exquisita, sino por abundante. De hecho, son muchos los restaurantes en los que se come mucho y bien por poco dinero. Esto, cuando viajas sin querer gastar mucho, se agradece.

En algunos lugares es posible comer un bocadillo de grandes dimensiones a cambio de un billete de cinco euros y todavía sobra alguna que otra moneda. Pero lo mejor es que llena el estómago con tan solo verlo porque se sale hasta del plato y eso que no es de postre. Cuando muchos llegan allí, alucinan.

Se lleva una sorpresa cuando se lo traen

Esta región se atribuye la invención del bocadillo, ya que los trabajadores de la construcción y mineros de Asturias en el siglo XVIII necesitaban comidas rápidas y fáciles de transportar durante su jornada laboral, y comenzaron a envolver embutidos y otros ingredientes entre pan. Es lo mismo que se encontró esta joven catalana, pero a lo grande.

Es una de las comidas más sencillas, pero, como se puede ver en el vídeo, no por ello nos deja de sorprender. A medida que la cultura de los bocadillos se extendió por el mundo, cada país y región desarrolló sus propias versiones únicas, como las de este bar en el que paró la turista a por un tentempié y casi no come más en el resto del día.