Este es el plato que nunca deberías pedir en un restaurante según un célebre chef: debería tirarse

Ahora que llegan unos días de fiesta y, por tanto, de vacaciones, seguro que tienes pensado en reunirte con amigos o con familia fuera de casa, en un bar o en un restaurante. Sí, también es cierto que a estas alturas tendrías que haber reservado, pero todavía estás a tiempo. Eso sí, ten cuidado con algunos menús, y no precisamente por pasarte de precio.

Y es que a lo largo de estos días te encontrarás con todo tipo de opciones en diferentes restaurantes, pero, ¿deberías probar todas? No necesariamente. Te lo contamos porque es lo que ha explicado uno de los chefs más célebres de Reino Unido, Gordon Ramsay, que ha hablado para la publicación The Mail, y donde se ha explayado sobre los restaurantes.

Él suele visitar bastantes y, como es su oficio, se fija mucho en los platos que ofrecen y conocer su calidad. Porque, como dice, lo que más le importa es saber cuán frescos son los alimentos. Por eso, hay un plato que, siendo chef y sabiendo cómo se cocina, nunca pediría en un restaurante: la sopa.





"Pregunta cuál es la sopa del día anterior antes de preguntar cuál es la sopa de hoy. Igual es la sopa del mes" decía con mucho humor. Y es que dice que, normalmente, la sopa que ofrecen es la sopa que han hecho en días anteriores y de la que el restaurante está "intentando deshacerse".

Ojo, porque ha querido dar otro consejo a los comensales, y es que, desconfíen de los platos "especiales" recomendados por los chefs. "Los platos especiales están ahí para desaparecer a lo largo del día. Cuando haces una lista de 10 platos especiales, no es especial" explicaba.

También ha dicho que hay que desconfiar de aquellos restaurantes que aseguran que sus platos son "los más famosos del mundo" o "los mejores del país".

La respuesta del propietario de un restaurante de Benidorm a un cliente

Se trata de un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.

Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de @SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.

"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.





La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.

Una respuesta que no ha gustado a los usuarios de X y que han dicho que, por las respuestas de este hombre, "ya saben dónde no ir".

Un joven argentino alucina con lo que le dice el camarero nada más llegar

Es lo que le ha pasado a Alexis, un joven argentino que ha llegado a vivir a España y ha alucinado con una de las cosas que le han pasado. Lo ha contado en su TikTok y es que fue a un restaurante de comida rápida y no esperaba lo que le espetó el camarero. Resulta que pidió su menú y entonces el que le atendió le preguntó si era argentino.

Le dijo que sí y estuvieron charlando un rato, hasta que el joven se sentó en su mesa. Al rato, llegó de nuevo el camarero y le regaló un helado y claro, cuando Alexis le preguntó a santo de qué, él le dijo que porque era argentino. ¿La razón? Que le gustaba una actriz argentina llamada Luisana Lopilato.

"Dime Messi pero, ¿Luisana Lopilato? No sé de dónde la debe conocer, pero gracias a vos Luisana me comí un helado gratis. ¡Viva España!" decía entre risas. Sin duda, una historia que recordará siempre.