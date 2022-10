El dueño de un restaurante habla claro sobre comensales que llegan tarde y se hace viral: "Tú no eres quien"

La hostelería es un sector muy duro y que requiere de mucho sacrificio. Y, en muchas ocasiones, también de paciencia. Esta cualidad no siempre se tiene y sino que se lo digan al dueño que se ha convertido viral en los últimos días a través de TikTok.

El hostelero, visiblemente enfadado, se ha quedado de quienes llegan intentando comer cuando ya pasan las cuatro de la tardes. Así lo explica en el vídeo que ha circulado por redes. "Aquí hay un horario de comer y tiene usted que venir en ese horario y no venir cuando usted quiera, porque el personal que hay aquí también quiere descansar. Si usted va a venir a las cuatro y diez se va a ir usted a las cinco y diez".





Además, añadía la siguiente reflexión: "¿Quién paga en la cocina y al camarero y la camarera esa hora de más que va a estar porque usted quiere llegar tarde. ¿Quién la paga? Yo. Venga tú, cocinero, a guisar. Enciende el gas. Enciende el aire acondicionado, la televisión, el pan, camarera".





Este dueño tiraba así de ironía y agregaba que la ley les obliga a tener unos contratos que deben cumplir "a rajatabla y tú no eres quien para venir a alterar ese horario. Esto no es un burger", sentencia a través de un vídeo que también ha sido compartido rápidamente en Twitter, superando los 4.000 'likes'.





Los tuiteros respondían con mensajes en los que, en su mayoría, se apoyaba al hostelero. "Yo no entiendo qué parte de 'la cocina cierra a las 4' no se entiende. Si llegas a menos diez ya vas tarde, porque en diez minutos no te pueden calentar una sopa y freír un filete, que es lo más sencillo" o "he trabajado en hostelería lo suficiente para decir que, aunque tengas el horario con luces de neón y en grande cocina cerrada, siempre llega alguno a las 4 y media", son algunos de los tuits que pueden leerse sobre el vídeo.

Un bar de Tenerife recibe la propina de una forma muy especial y se hace viral en redes: "Algo es algo"

Esta historia ha tenido lugar en Canarias, donde un cliente ha dejado atónito al camarero por la propina que ha dejado al pagar la cuenta. Ha sido el usuario de Twitter Samuel Arbelo, que sería camarero del local, según apunta el 'Diario de Avisos', el que ha compartido la imagen de la bandeja con el ticket y el original "bote" del cliente.

La original propina consta de dos paquetes de monedas cerrados, como los que llevas al banco cuando vas a ingresar dinero. Además, en este caso, ambos son de monedas de un céntimo, por lo que el total del bote asciende a un euro. Además, como curiosidad, el usuario de la red social también ha explicado que "lo mejor es que encima el señor tenía 5 blisters más en el bolsillo".