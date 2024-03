No es la leche ni el yogur: este es el alimento con el que fortalecerás tus huesos y adelgazarás

Ahora que nos vamos acercando al fin de semana, seguro que estás pensando en algún plan que incluye comer. Que si un aperitivo con tus amigos, que si una comida familiar, o una cena con tu pareja, hace que pases por un montón de restaurantes y pruebes platos distintos. Y hasta ahí todo normal, pero, usualmente, solemos abusar de ciertos alimentos que no son los mejores para nuestra salud.

Eso hace que tendamos a hincharnos o que, incluso, se revuelva todo nuestro tránsito intestinal. Por eso, de cara a esas horas en las que sí vayas a estar en casa, te recomendamos un alimento que ayudará a tu organismo y a que tengas una buena salud. Y es que, con él, aprovecharás para adelgazar pero, también, para fortalecer tus huesos.

Y sí, es un lácteo, pero no es la leche ni el yogur. Se trata del queso cottage, muy parecido al requesón. Se trata de un lácteo que está repleto de proteínas, muchas más de las que tiene la leche, y con ello, hace que aumente tu masa muscular. Además, tiene menos grasa que otros lácteos, y eso ayuda a aquellas personas que quieren perder peso.





Además, es perfecto para incluir en tus cenas, porque no es el tipo de lácteo que haga que te hinches antes de dormir. De hecho, un estudio de la Universidad de Florida concluyó que, tomar una pequeña cantidad de queso cottage antes de dormir, ayudaría a tu organismo y metabolismo.

Por supuesto, es rico en calcio y hará que tengas unos huesos fuertes.

El aviso de la nutricionista Boticaria García a los que compran leche enriquecida con calcio

Leche normal, leche con proteínas, leche enriquecida en calcio...

Y es que en este último punto es donde vamos a pararnos un momento, ya que hay cada vez más ciudadanos que optan por tomar leche enriquecida con calcio. ¿Es buena? ¿Es saludable? ¿Merece la pena comprarla o su aportación de calcio no merece tanto la pena como imaginamos?

A esta premisa ha respondido recientemente la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación.

A través de su cuenta de Instagram @boticariagarcia, la nutricionista ha lanzado la pregunta: "¿Merece la pena tomar leches enriquecidas en calcio?".





A continuación, García ha recordado, en primer lugar, que "los lácteos no son la única fuente de calcio" y que este mineral también puede encontrarse en otros muchos alimentos de nuestra dieta como pueden ser, por ejemplo, "los frutos secos, las legumbres o el pescado".

"Siempre a tope, a tope con las sardinillas", bromea la nutricionista. Ahora bien, y sobre el hecho de que haya alguna que otra persona que se pregunte: "¿Y si no me alimento yo muy allá y no estoy segura de que esté tomando suficiente calcio? ¿Merece la pena tomar leches enriquecidas?". "Hagamos las cuentas", ha apuntado.

A continuación, Boticaria García ha explicado que "un cartón de leche desnatada con calcio cuesta 9 céntimos más que el cartón de leche desnatada normal. Esto significa que cada vaso de 200 mililitros nos cuesta 2 céntimos más. ¿Qué obtenemos a cambio de estos dos céntimos más? 320 miligramos de calcio por vaso de leche enriquecida, en lugar de los 240 miligramos de calcio que nos aporta la leche normal. Es decir, conseguimos un 33% más de calcio por solo un 10% más de precio".

El alimento que deberías eliminar de tus desayunos

Sabemos que dentro de la dieta mediterránea, hemos escuchado millones de veces eso de que es muy saludable tomar una tostada en nuestra primera comida del día, especialmente si es de aceite de oliva o de tomate. Sin embargo, son muchas las personas que la prefieren con mantequilla y mermelada.

Se ha dicho mucho que la mantequilla tiene alto contenido en grasas, por lo que es preferible sustituirla por la margarina, pero, si eres de los que hace esto, lo estás haciendo mal. Y es que aunque se diga que tiene menos grasas saturadas que la mantequilla, lo cierto es que la margarina es rica en grasas trans, las que se consideran peor para la salud.





Es así porque aumentan el colesterol LDL, el que se considera el colesterol "malo", y reduce el colesterol "bueno". Eso hace que se acumule la grasa y se puedan obstruir las arterias, provocando problemas cardiovasculares que pueden ser muy peligrosos.