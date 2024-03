El aviso de la nutricionista Boticaria García a los que compran leche enriquecida con calcio: "Cada vaso..."

Seguramente lo primero que hagas poco después de despertarte sea tomarte un café. Ya sea solo, largo o con leche, el café suele ser la opción favorita de muchos ciudadanos, por no decir de prácticamente todos. Y si además eres de los que opta tomarlo con leche, es posible que ya sepas que hay diversidad de tipos y formatos. Leche entera, desnatada o semidesnatada. Leche normal, leche con proteínas, leche enriquecida en calcio...

Y es que en este último punto es donde vamos a pararnos un momento, ya que hay cada vez más ciudadanos que optan por tomar leche enriquecida con calcio. ¿Es buena? ¿Es saludable? ¿Merece la pena comprarla o su aportación de calcio no merece tanto la pena como imaginamos?

A esta premisa ha respondido recientemente la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación.

Leche enriquecida con calcio: ¿sí o no?

A través de su cuenta de Instagram @boticariagarcia, la nutricionista ha lanzado la pregunta: "¿Merece la pena tomar leches enriquecidas en calcio?".

A continuación, García ha recordado, en primer lugar, que "los lácteos no son la única fuente de calcio" y que este mineral también puede encontrarse en otros muchos alimentos de nuestra dieta como pueden ser, por ejemplo, "los frutos secos, las legumbres o el pescado".

"Siempre a tope, a tope con las sardinillas", bromea la nutricionista. Ahora bien, y sobre el hecho de que haya alguna que otra persona que se pregunte: "¿Y si no me alimento yo muy allá y no estoy segura de que esté tomando suficiente calcio? ¿Merece la pena tomar leches enriquecidas?". "Hagamos las cuentas", ha apuntado.

A continuación, Boticaria García ha explicado que "un cartón de leche desnatada con calcio cuesta 9 céntimos más que el cartón de leche desnatada normal. Esto significa que cada vaso de 200 mililitros nos cuesta 2 céntimos más. ¿Qué obtenemos a cambio de estos dos céntimos más? 320 miligramos de calcio por vaso de leche enriquecida, en lugar de los 240 miligramos de calcio que nos aporta la leche normal. Es decir, conseguimos un 33% más de calcio por solo un 10% más de precio".

En último lugar, la nutricionista ha señalado que "cada uno debe tomar decisiones en función de su contexto, pero si alguien quiere reforzar su ingesta de calcio, el coste beneficio en este caso puede ser razonable", ha concluido. De esta forma, ha dejado caer que en el caso de que alguien quiera aumentar, por lo tanto, la ingesta de calcio, pagar esta pequeña diferencia de leche normal a leche enriquecida con calcio puede merecer mucho la pena. Eso sí, teniendo en cuenta el contexto y nuestra alimentación diaria.

Boticaria García, a los que desayunan leche desnatada

Hace unas semanas, la doctora en Farmacia explicó las grandes diferencias entre las tres variantes de leche que se comercializan: normal, desnatada o semidesnatada.

"Tradicionalmente, los lácteos enteros se han considerado la opción menos saludable porque tienen grasas saturadas, pero ahora sabemos que no todas las grasas saturadas son iguales", explica la experta al inicio del vídeo.

A continuación, sin embargo, matiza que las grasas saturadas de la leche "no son tan malas como se pensaba". En el vídeo, Boticaria García hace una representación de una conversación entre dos personas, donde esta segunda asegura: "He leído la etiqueta y la leche entera tiene más calorías que la leche desnatada. Entonces, digo yo, que será mejor la desnatada".

Una premisa a la que responde la experta, alegando que "a las calorías hay que ponerlas en su contexto". Así las cosas, agrega: "Para empezar, esta grasa de los lácteos tiene un efecto saciante que perdemos con los lácteos desnatados". En otras palabras, al saciarnos menos con la leche desnatada, es posible que comamos algo más de cualquier otro alimento.





Finalmente, Boticaria García agrega que en nutrición "nada es blanco o negro" y con respecto al consumo de la leche todo va a depender "del objetivo que tenga la persona con la dieta, del resto de alimentos que tome a lo largo del día".