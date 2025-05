Joan García no fichará por el Barcelona y se marchará a la Premier League

En las últimas semanas se está hablando mucho del futuro de Joan García después de haber sido el mejor portero de la temporada en la Liga. Al guardameta del Espanyol le han colocado cerca del Real Madrid, del Barcelona y de equipos de la Premier League como el Newcastle y Aston Villa, con una cláusula que tiene de 25 millones de euros.

Este mismo miércoles, habló antes de disputar el partido de la selección catalana y no fue nada contundente en sus palabras, dejando abierta todas las posibilidades: "Estoy muy tranquilo. Están saliendo muchas cosas y quiero descansar ahora. Son cosas que no dependen de mi únicamente. Soy jugador del Espanyol, si llega algo que les parezca bien a ellos y a mi también, se decidirá. Estoy centrado en mis sentimientos y en los de la gente que me importa".

EFE Joan García, durante el encuentro entre el Mallorca y Espanyol

Sobre el interés del Barcelona, se dice que podría buscarse incluso su fichaje para ser desde la próxima temporada el portero titular, pensando en una posible salida de Ter Stegen. Pero Quique Iglesias informó en El Partidazo de COPE que Joan García no será azulgrana y fichará, muy posiblemente, por el Newcastle en los próximos días:

"Donde no va a jugar es en el Barça. Bajo ningún concepto va a jugar en el Barça. Va a fichar por un equipo de la Premier, en principio. Dicen que el Newcastle, pero la cosa se va a resolver pronto. Pero donde no va a jugar es en el Barça. Al Barça no va porque él considera que tiene que tomar una decisión que sea buena para todo el mundo y para todo el mundo que le importa; el Espanyol le importa. Y al Barça no va porque él cree que no es el momento de ir al Barcelona. Es el momento de jugar en un sitio lejos de aquí, lejos de casa. Y porque... No es una salida natural, ni fácil. No es una salida barata para el Barça. No es una salida donde él tenga asegurado jugar. Porque de momento Ter Stegen tiene contrato. Y por mucho que en el Barça filtren interesadamente que Ter Stegen se le ha acabado el ciclo, no es fácil que Ter Stegen se marche. Y la cosa se va a solucionar pronto. Es decir, Joan García no se va a marchar del español el 15 de agosto, ni el 15 de julio...Se va a marchar ya".