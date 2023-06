Las plantas hablan, ¿lo puedes escuchar?: la peculiar razón por la que mantienen conversaciones unas con otras

Diversas hipótesis afirman que las plantas son sensibles a las vibraciones de la voz y el ánimo de las personas. Muchas culturas antiguas consideraron que es así, dado que su cosmovisión incluía a todos los seres vivos, incluidos los humanos, y al propio planeta como parte de un todo que no debían alterar. Hay estudios que afirman que no solo son muy sensibles a las vibraciones de la voz humana, sino también a los estados de ánimo de sus cuidadores. Ahora hay una investigación que esgrime que también son ellas las que alzan la voz.

Tanto ha dado de sí esta cuestión de hablar con las plantas que un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Singapur está desarrollando un dispositivo capaz de enviar señales eléctricas hacia y desde plantas, abriendo la puerta a nuevas tecnologías de comunicación. El equipo cree que desarrollar la capacidad de medir las señales eléctricas de las plantas podría crear oportunidades para una variedad de aplicaciones útiles. Esto puede ser muy útil para mejorar la seguridad alimentariamediante la detección de enfermedades en cultivos tempranos.

Pero el estudio en el que se pone el foco ahora va más allá. Ya que investigadores de la Universidad de Tel Aviv han llegado a la conclusión que las plantas de tomate y tabaco estresadas por falta de hidrataciónemiten sonidos de un volumen comparable al de una conversación humana normal: "Incluso en un campo tranquilo hay sonidos que contienen información". Es decir que aunque ya se habían registrado esas vibraciones ultrasónicas de las que se hablaba antes, esta es la primera prueba de que se transmiten por el aire.

Como un bebé que se queja cuando tiene hambre o sueño

Los investigadores utilizaron micrófonos para grabar plantas sanas y estresadas. El equipo descubrió que las plantas estresadas emiten más sonidos que las no estresadas, incluso antes de estar visiblemente deshidratadas. Los tipos de sonido emitidos diferían según la causa del estrés. El mecanismo exacto de estos ruidos no está claro, pero los investigadores sugieren que podría deberse a la formación y rotura de burbujas de aire en el sistema vascular. La cuestión está en si no te has fijado lo suficiente o si realmente no son alcanzables para los humanos.

La frecuencia de estos ruidos es demasiado alta para que la detecten nuestros oídos, pero probablemente puedan oírlos los insectos, otros mamíferos y, posiblemente, otras plantas, según publican en la revista 'Cell'. Según los autores, las grabaciones sonoras de las plantas podrían utilizarse en los sistemas de riego agrícola para controlar el estado de hidratación de los cultivos y ayudar a distribuir el agua de forma más eficiente. "Ahora que sabemos que las plantas emiten sonidos, la siguiente pregunta es: ¿quién puede estar escuchando?", se cuestiona Yossi Yovel, neuroecólogo de la Universidad de Tel Aviv.

