El truco poco conocido para regar tus plantas de forma fácil durante el verano: "Es comodísimo"

La primavera seca de este 2023 tiene consecuencias graves como la sequía, pero también afecta a nuestras plantas Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca, explica en Fin de Semana COPE cuál es la mejor forma de preparar las plantas del jardín o el balcón para que soporten el calor.

La gran pregunta: ¿Cuánta agua necesitan mis plantas?

“O me paso o no llego”, este suele ser el dilema con el que se encuentran la mayoría de personas que tiene plantas y que no son expertas en jardinería. Paula nos da unos trucos para ayudar a que no se vaya la mano con el riego: “Es mejor que la planta pueda tomar el agua que necesita a que tome el agua que a mí me apetezca ponerle, por lo que con las macetas de autorriego la planta va a estar comodísima. También tenemos conos de arcilla que nos ayudan a llevar el agua a nuestras plantas”. Además, Paula desvela “un truquito” que no se conoce mucho: “Es súper cómodo. Son unos polímeros retenedores de humedad que es como una sal gorda que absorbe el agua que le vamos a proporcionar a la planta y se convierte en un gel que, mezclado con nuestra tierra, hace que la planta tenga a su disposición esa agua”.

Para plantas como las hortensias y las orquídeas, Paula explica cómo se debe aplicar la lógica: “La raíz se encuentra en la parte de abajo, por lo que es más lógico regar de abajo a arriba que de arriba a abajo”. Lo mejor en estos casos es poner la planta sobre un plato de agua para que absorba la que necesite. “Las orquídeas las solemos, tenemos en macetas transparentes y en su habitad natural está enredada en troncos de árboles, no está enterrada en el suelo, por lo que no necesitan mucho suelo. La corteza de pino es el sustrato habitual de estas plantas. Cuando ves la raíz blanca a través de la maceta transparente es que está seca. Yo la pongo debajo del grifo de la cocina y esa raíz pasa a ser verde. Es una pista natural para saber si la orquídea está regada o no”.

Si las hojas de tu ficus cambian de color en sus extremos y llevas mucho tiempo regándola sin problemas, puede que tu planta tenga un hongo: “Con un pulverizador con tratamiento ecológico para limpiar las hojas del ficus, seguramente que se pueda recuperar. Hay que buscar un fungicida”, recomienda Paula.

Al pasar del invierno al verano, directamente debido a la primavera seca, es importante comprobar el sistema de riego del jardín para ver que no pierda agua. La experta recomienda no tener el sistema de riego programado para que riegue todos los días: “Hay programadores de riego con un pluviómetro que reconocen si ha llovido para ahorrar agua”.

