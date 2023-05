Las plantas ideales para decorar tu casa durante la época de sequía en España: "Bueno para ahorrar agua"

Con el calor no sólo nos tenemos que proteger nosotros, sino que también hay que proteger a nuestras plantas. La semana pasada hablábamos de plantas resistentes de exterior, y hoy nos vamos al interior de los hogares, con plantas tan resistentes que ni siquiera piden casi agua. Son maravillosas porque es algo que no nos va a sobrar este verano y son ideales para aquellos que no se acuerdan todo lo que deberían de regarlas. En 'La Noche de COPE' nos las descubre Belén Luengo, que además da un truco para no tener problemas a la hora de cuidarlas.

Son ideales para poner verde en tu casa, pero del que hay que regar poco, lo cual es bueno para ahorrar agua y a su vez también hace que sean cómodas de cuidar porque no tenemos que estar muy pendientes de ellas. Belén Luengo destaca las características de las más famosas en 'La Noche de COPE'. Tienen una piel muy gruesa y cubierta de cera para evitar la pérdida de agua al transpirar, de hecho, es más, transpiran sólo por la noche que es cuando la temperatura es más baja.

También descubre lo que sucede con sus hojas que hace que sean diferentes a otros tipos de plantas. Es por donde una planta pierde más agua, pero en su caso, aparte de defenderles de los animales, condensa la humedad y funciona como una especie de goteo, ya que tienen unas ranuras por las que corre. Pero estas plantas famosas que le presenta a Beatriz Pérez Otín en 'La Noche de COPE' tienen "mil detalles que les hacen alucinantes" que puedes descubrir en la sección 'Entre el Verde' que cada jueves tiene su espacio en el programa.

Las plantas que no conocías y que serán ideales para este verano con sequía

Belén Luengo presenta a los "primos hermanos", cuyos detalles puedes escuchar aquí en 'La Noche de COPE'. Son unas plantas que ahora están tan de moda y tenemos miles para elegir con formas y colores curiosos. La carnosidad de sus hojas es lo que hace nos enamoren y he ahí su secreto para acumular agua y aguantar periodos sin riego. Algunas tienen pequeños pelitos que las cubren con los que captan la humedad del ambiente, otras tienen una especie de cera, para no perder la humedad, por eso muchas son tan brillantes.

Hay otras con un nombre que le cuesta pronunciar a Belén Luengo en 'La Noche de COPE' y que tienen el mote de "espinazo de diablo". La colaboradora del programa te descubre aquí por qué la llaman así. También te enseña una "planta elegante donde las haya a la que no le gusta el agua", de hecho explica que "es muy fácil matarla si nos pasamos con el riego" y lo descubrirás porque "empezará a pudrirse poniéndose las hojas amarillas". En cualquier caso, todas tienen en común que "el peligro de la supervivencia de estas plantas es pasarnos con el riego".