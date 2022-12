Las plantas ideales para los que se olvidan de regar y puedes tener en casa: no sirve cualquiera

El hidrocultivo, o cultivo de plantas en agua, está de moda. Sobre todo, cuando se buscan plantas que podemos utilizar para decorar nuestra casa. Se trata de un tipo de cultivo de vegetales que "no requiere ningún trabajo prácticamente" y son geniales "para los olvidadizos del riego", como asegura en 'La Noche de COPE' la jardinera experta del programa, Belén Luengo. Este viernes deja varios consejos que debemos tener en cuenta cuando tenemos este tipo de plantas, así como dan ideas de cuáles son las ideales.

"Aquí pones un jarrón, cortas un tallo de la planta y lo pones en agua", así describe Luengo la 'dificultad' que tiene la crianza de estas plantas de agua. El hidrocultivo lo único que requiere es "cambiar de vez en cuando el agua, cuando se ponga turbia, pero pueden pasar semanas hasta que lo necesites", tal y como asegura la jardinera en 'La Noche de COPE'. El año pasado ya tocó este programa este tema con una serie de indicaciones generales y muchos se animaron a empezar a apostar por este tipo de vegetales para decorar sus casas.

Aunque no se muera y, al contrario, siga desarrollándose fuera de la tierra, es posible que estas plantas no tengan un follaje tan espeso o tan verde, por ejemplo. Además, el crecimiento suele ser más lento y la altura tampoco es la misma. Pero, son perfectas para las personas que no prestan mucha atención a lo que tienen por casa, pero aun así quieran tener plantas que decoren su hogar. Eso sí, "no sirve cualquiera" para poder empezar con este hidrocultivo.

Las plantas indicadas

Si nos centramos en el interior del hogar, Luengo pone como ejemplos plantas que tiene en su propia casa y "funcionan estupendamente". "Por un lado, la tradescantia zebrina, con sus toques plateado en el derecho y morados en el envés, esta funciona bien en cualquier lugar", asegura la jardinera en 'La Noche de COPE'. También recomienda "los espitafilos", tanto "por su belleza" como "por su capacidad para purificar el aire". "Los coleos y la monstera funcionan muy bien, porque además es una planta que en general le gusta la humedad", apunta.

Pero ojo, porque hay otras más comunes que quizá no supieras que pueden ponerse en agua. "La planta de jade, conocida por sus hojas gruesas y su forma de bonsái, pues si cortas un trozo de rama y lo pones en agua funciona estupendamente", explica. Luengo también desvela cuál es su "última adquisición" en 'La Noche de COPE': "la pilea peperomioides, o planta del dinero china, cuya curiosidad está en sus hojas de forma redonda". La jardinera no quiere olvidarse "del poto y la hiedra que "funcionan en cualquier lugar y condición", así como de "el famoso bambú de la suerte, que directamente te lo venden en agua".

Para el exterior, Luengo desvela que hay "dos tipos" en 'La Noche de COPE'. "Como flotantes tendríamos los nenúfares, aunque para ellos necesitamos bastante espacio y profundidad de agua porque sus raíces ocupan mucho, pero también tenemos otras opciones para estanques pequeños como la lechuga de agua o jacintos de agua, que además se reproducen con extremada facilidad", explica. Después, hay unos que necesitan tierra, pero siempre con agua cerca, como "los juncos, las calas, los iris o los papiros".