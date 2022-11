Las correcciones de un profesor se hacen virales por las anotaciones a su alumno: "aquí está..."

No solo notamos que estamos llegando al final del año por el frío que va haciendo, o porque nos estamos preparando para la Navidad...Sino también por que se va acercando el final del primer trismestre y, para muchos estudiantes, eso solo significa un sinfín de exámenes. Claro, ahora llegan los globales y hay que apretar los codos más que nunca.

Y sí, hay veces que esas pruebas no te salen tan bien como a ti te gustaría y, para no dejar el examen completamente en blanco, terminas escribiendo lo primero que se te viene a la cabeza y que tiene relación con la pregunta que te han hecho. Eso debió pensar este alumno en un examen de Lengua, que, al preguntarle por el movimiento modernista, no tuvo muy claro qué contestar.

Por eso mismo, y antes que dejar en evidencia que no tenía muy claro qué es lo que le preguntaban, decidió plasmar los conocimientos que tenía y "enrrollarse" lo justo y necesario para no dejar el hueco en blanco. Al principio, salió muy contento con el resultado, el problema vino cuando se lo corrigieron.

Y es que el profesor se percató enseguida de que no tenía ni idea de lo que estaba contestando, y quiso corregirle con mucho humor. Por eso, entre la respuesta, le corrigió con un boli rojo diciéndole: "porque usted lo diga, señora". En otra anotación, le puso interrogantes con una intención de entender lo que había contestado, y lo mejor vino al final del examen.

"Aquí la canasta para el triple" terminaba la corrección. Además, le dibujaba perfectamenteuna canasta de baloncesto, algo que se ha hecho viral enseguida después de que el alumno lo compartiera. Lo mejor de todo, es que ha querido confesar que, por ese examen, le han puesto un 4.

Viral por su forma de corregir al alumno

En esta ocasión, ha sido un tuit con un fragmento de un examen el que se ha hecho viral. En concreto, lo llamativo está en la forma de corregir del profesor, que ha triunfado en redes sociales. En concreto, se puede leer "los maestros se están actualizando constantemente", junto a una imagen de una pequeña parte del examen. En la misma se puede ver un sello en el que pone "¡¿Qué es esooo?!", junto a un dibujo de Bob Esponja.

El tuit se ha hecho viral acumulando más de 36.000 'me gusta' así como cientos de respuestas y de citas en la red social. Han sido muchos los usuarios que se han acordado de amigos profesores a los que han mencionado para que puedan ver este 'descubrimiento'. Por su parte, otros tuiteros han elogiado al profesor con frases como "docencia Nivel 3000", mientras que algunos aseguran que "necesitan" dicho sello. Además, hay otros usuarios que se muestran partidarios de utilizar este método de corrección, pero este en concreto les parecen algo "estresante".

Lo que está claro es que, en el ámbito de la docencia, como en todo el mundo, los avances son realmente notables. En este caso no se trata de una novedad tecnológica, pero sí de un nuevo método para corregir exámenes y tareas que puede resultar más llamativo para el estudiante, a la par que didáctico.